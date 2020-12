Oeste x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta sexta-feira (18), pela 30ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Desesperado, o Oeste precisa começar a vencer logo para tentar escapar do rebaixamento. Assim, recebe o , no meio de tabela, nesta sexta-feira (18), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 30ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Oeste x Vitória DATA Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 16h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Renan Antonio Angelim Rodrigues Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

ONDE VAI PASSAR?



Arena Barueri, palco do duelo / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

OESTE

Na lanterna, o Oeste busca se recuperar urgentemente na competição . Após anos e anos empatando muito e ficando na Série B por causa de uma boa defesa, o time desatou a sofrer gols e parece mais próximo do que nunca de ser rebaixado para a .

Com Roberto Cavalo, o desempenho até melhorou, mas precisa de pontos o quanto antes. Assim, irá com tudo em busca de um milagre.

Provável escalação do Oeste: Caíque ; Matheus Rocha, Maurício Barbosa, Luanderson e Salomão; Lídio, Caio e Léo Ceará; Yuri, Pedrinho e Fábio.

VITÓRIA

Em processo de recuperação, após perigar cair para a zona de rebaixamento, o Vitória conseguiu um alívio e está, agora, consolidado no meio da tabela. O time, porém, não pode vacilar, ou corre o risco de ver sua vantagem diminuir.

O terá, provavelmente, um grande desfalque: Léo Ceará, craque do time e vice-artilheiro da Série B sentiu dores após o jogo diante do Juventude - onde marcou o único gol da partida e decidiu - e pode ficar de fora do duelo desta sexta-feira

Hoje o dia foi de reapresentação. Foco agora é no Oeste, na sexta-feira (18), às 16h, na Arena Barueri. #PegaLeao #Treino



📷: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/81vUS0n5TE — EC Vitória (@ECVitoria) December 16, 2020

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, Maurício Ramos (Mateus Moraes), João Victor e Rafael Carioca; Romisson, Matheus Frizzo, Lucas Cândido e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará (Ewandro).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Oeste Série B 11 de dezembro de 2020 Oeste 0 x 2 Cuiabá Série B 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x Oeste Série B 23 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília) Oeste x Série B 2 de janeiro de 2020 18h45 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Série B 11 de dezembro de 2020 Vitória 1 x 0 Juventude Série B 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas