Oeste x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes buscam pela primeira vitória em jogo válido pela quarta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro , Oeste a duelam nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no estádio Canindé. A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Ponte Preta DATA Terça-feira, 18 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Canindé (SP) HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Partida será disputada no Canindé

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

O Oeste, 16º colocado, ainda não venceu na Série B 2020. O Rubrão apresentou problemas de pontaria nas rodadas iniciais do campeonato e quer aproveitar a partida como mandante para marcar seus primeiros três pontos. O técnico Renan Freitas tem todos os atletas à sua disposição.

Já a Ponte Preta passa por um momento turbulento, já que também ainda não ganhou na competição. Além disso, o goleiro Ivan foi criticado por um grupo de torcedores que protestou no Moisés Lucarelli, sendo chamado de "mercenário". Em meio a todo o cenário, o técnico João Brigatti não poderá contar com o zagueiro Rayan e o atacante Osman, lesionados, enquanto o meia Camilo está recuperado de desconforto muscular.

Provável escalação do Oeste: Luiz, Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar, Gustavo Salomão, Yuri, Betinho, Mazinho, Matheus Rocha, Kalil e Bruno Lopes.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Luizão, Ernandes, Luís Oyama, Neto Moura, João Paulo, Camilo, Zé Roberto e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA de 1 x 1 Oeste Série B 15 de agosto de 2020 CRB 1 x 0 Oeste Série B 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Oeste Série B 21 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) Oeste x Avaí Série B 28 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 3 Série B 14 de agosto de 2020 1 x Ponte Preta Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas