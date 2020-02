Oeste x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Oeste e Ceará se enfrentam na segunda rodada da Copa do Brasil, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri

Pela segunda rodada da Copa do , Oeste e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O duelo terá transmissão da TV Verdes Mares e do SporTV 2.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Ceará DATA Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Stephan Eilert / cearasc.com

O duelo terá transmissão da TV Verdes Mares, na Tv aberta e do SporTV 2, na TV paga.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para chegar na segunda fase, o Oeste empatou com o em 1x1, mas por ter jogado fora de casa, tinha a vantagem do empate. Já o Ceará ganhou do (PA) de 2x1, fora de casa, e se classificou.

Provável escalação do Oeste: Felipe Lacerda; Éder Sciola, Lídio, Betinho, Alyson; Mantuan, Matheus Jussa, Marlon, Fabrício Oya, Roberto; Bruno Paraíba

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Lima, Vinícius, Leandro Carvalho; Rafael Sobis

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 1 Oeste 12 de fevereiro Bragantino-SP 3 x 0 Oeste Campeonato Paullista 15 de fevereiro

CEARÁ