Oeste-SP x Flamengo na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Empatados na pontuação, Oeste e Flamengo disputam a liderança do grupo 29 nesta terça-feira (11), na Arena Barueri, às 21h45 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Flamengo DATA Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Barueri.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 100% de aproveitamento na Copinha, o Flamengo busca mais uma vitória para encerrar a fase de grupos na liderança. No entanto, um empate deixa o Rubro-Negro com a posição garantida.

Já o Oeste também vem de duas vitórias e agora quer mais uma para ultrapassar o rival na tabela.

Provável escalação do Flamengo: Bruno, Wesley, Kayque, Cleiton, Igor Jesus, Marcos Paulo, Weron, Kayke David, Matheus França, Andre e Ryan.

Provável escalação do Oeste: Alexandre, Matheus, Pedro, Bruno, Cristian, Diogo, Werik, Gabriel, Kaua, Alan e Luan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 0 x 4 Flamengo Copinha 8 de novembro de 2021 Flamengo 10 x 0 Forte Copinha 5 de janeiro de 2022

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 6 x 1 Forte Rio Copinha 8 de janeiro de 2022 Oeste 3 x 1 Floresta Copinha 5 de janeiro de 2022

