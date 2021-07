Odds Scanner: conheça o novo site de comparação de odds no Brasil

Portal ganha versão brasileira facilitar a vida dos apostadores; confira como funciona e como ele pode te ajudar nas apostas esportivas

Os brasileiros podem comemorar, pois um novo site de comparação de odds chega com tudo no país: o Odds Scanner. Prometendo ser um grande competidor, o portal é um facilitador para os apostadores que buscam aumentar as suas probabilidades de ganhos com as apostas esportivas.

No país do futebol, a população vem cada vez mais tomando gosto pela ideia do mercado de apostas, com cada vez mais usuários entrando neste mundo. Porém, se você já tentou apostar, deve ter percebido que não é tão simples como aparenta. Para obter lucros consistentes, é necessário ter uma ‘ajudinha’ extra, com análises e artigos do segmento, pois é preciso estudar para estar dentro de tudo.

E é aí que entra o Odds Scanner, site que conta com uma parceria com a Betano e que tem relevância e credibilidade em diversos países, buscando agora o seu espaço também em território brasileiro. E o melhor de tudo: todos podem ter acesso aos conteúdos de forma gratuita, já que o portal foi pensado para, de fato, ajudar e facilitar a sua vida nas apostas esportivas.

Odds Scanner: conhecendo o portal

O entretenimento sempre é bom, mas ninguém se diverte apenas perdendo dinheiro com apostas esportivas. Por isso, o usuário deve buscar, cada vez mais, aumentar as probabilidades de ganhos e, quem sabe, buscar até mesmo uma rotina nas apostas, com lucros consistentes.

Para isso, uma série de situações podem ser levadas em conta pelo apostador, desde o seu conhecimento nos jogos, apostas e até análises. Essa tarefa não é nada simples, e muitas vezes não temos sequer um tempo razoável para executar essa tarefa em meio à correria do dia a dia.

Pensando nisso, o Odds Scanner surgiu para facilitar a vida do apostador, com conteúdos elaborados por um verdadeiro time de especialistas, sendo de fácil acesso e sem enrolação para contribuir, assim, para que todos possam aumentar as suas probabilidades de sucesso com as apostas.

No site, é possível conferir a agenda completa de jogos, como as rodadas do Brasileirão. O Odds Scanner informa tudo o que vai rolar durante o dia, semana e até os eventos futuros, sendo possível se programar para apostar/assistir a um evento esportivo específico. Dessa forma, você pode tirar dois minutinhos do seu dia para conferir as tabelas, e então tomar nota do que é de seu interesse.

Outra seção muito importante para os apostadores é a academia de apostas, com a sessão "guia". É por ela que os apostadores iniciantes, intermediários ou experientes podem tirar todas as suas dúvidas, com um amplo conteúdo de publicações que irão contribuir para o seu crescimento como apostador. Ali, existe desde artigos simples, explicando os principais termos de apostas como handicap e rollover, até conteúdos mais elaborados, como aqueles que ensinam a melhor maneira de se gerir uma banca.

Além de todas as facilidades apontadas, há ainda a seção ‘queridinha’ dos usuários, sucesso absoluto em todas as filiais da Odds Scanner: trata-se dos prognósticos, que conta com partidas de todo o mundo, onde apostadores buscam análises embasadas e dicas cruciais para os duelos nos quais pretende apostar.

Nele, os especialistas conseguem repassar análises lógicas e bem apresentadas, sem nenhum tipo de achismo ou baseadas na pura emoção. Dessa forma, você aumenta as suas probabilidades de acerto e, com isso, pode visar o lucro a longo prazo, tão fundamental para as apostas esportivas.

Estes são apenas alguns exemplos de como o Odds Scanner pretende mudar a vida dos apostadores no Brasil, bem como ajudar a fazer o mercado das apostas esportivas cada vez mais solidificado no país. No final do processo, o próprio esporte se beneficia, com casas de apostas patrocinando e apoiando equipes e torneios esportivos, como já acontece amplamente no exterior.

Apostas esportivas crescem cada vez mais no Brasil

O brasileiro é apaixonado por esportes, e isso fez com que as apostas esportivas caíssem facilmente no gosto popular. Apesar do país ainda não contar com regulamentações próprias neste mercado, possibilitando que sejam abertas empresas no país, já é possível apostar online, em casas de apostas legalizadas em outros países.

As casas de apostas logo perceberam que o Brasil é um bom local para investir, de modo que já vêm se posicionando cada vez mais em eventos esportivos, patrocinando competições, equipes e até jogadores e alguns ex-atletas, tendo os mesmos como seus ‘garotos propaganda’ para oferecerem serviços.

No fim das contas, quem ganha são as equipes e os fãs de esportes, pois proporciona uma nova fonte de dinheiro para que os clubes se organizem, paguem dívidas e busquem reforços de peso , aumentando a competitividade dos jogos e campeonatos nacionais.