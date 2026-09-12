Oddo: "Modric no meu Milan não teria sido sempre titular. Amorim merece tempo, mas não é para ser campeão italiano"

Massimo Oddo, ex-jogador de Lazio e Milan, comentou sobre a partida do Olímpico, marcada para as 18h:





"Será um confronto de alto nível. Neste momento, a Lazio está jogando com um meio-campo de três, então certamente terá superioridade numérica por ali. O Milan terá de tomar cuidado para não se espaçar e não deixar aos adversários o três contra dois, e por sua vez tentará criar densidade com linhas compactas".









“Modric é um craque, um dos últimos da sua geração, e teria se saído bem também no meu Milan. Não sei se teria sido sempre titular porque teria de disputar posição com Pirlo. Já Cissé é um perfil muito interessante, um jovem que mostrou grandes coisas na temporada passada e que está seguindo no mesmo caminho em uma equipe mais tradicional e em uma categoria superior. Tem muita personalidade porque, quando entra, não tem medo de nada: tenta a jogada, o corte, o drible e corre atrás de todo mundo. Isso é certamente um sinal muito positivo. Qualidade ele tem, e todos nós esperamos que cresça ainda mais e, se Cissé não for chamado para a seleção, não sei quem pode ser convocado. Eu acredito que existam muitos jovens italianos: eles precisam crescer e ganhar experiência, mas neste momento Cissé é alguém que certamente deve ser observado. Mancini sempre teve um ótimo olho para os jovens”.





"Ramos é um atacante que a cada ano deu a sua contribuição para os times por onde passou, incluindo o PSG duas vezes campeão da Champions. Então aposto que fará isso também no Milan".





"Rino é um amigo e um profissional que sempre soube quem é. Com ele, a Lazio começou muito bem este ano, mas eu tinha poucas dúvidas, porque Gattuso é um lutador e provavelmente se sente mais à vontade nessas situações de leitura das dificuldades, do que em momentos de “algodão”. Nos momentos complexos, consegue puxar o time, mantê-lo fora daquelas que são as problemáticas extracampo".





“Gosto da proposta de Amorim porque é uma proposta propositiva: ou seja, palavras e ideias. Temos pela frente um treinador que gostaria de um Milan agressivo, que domine o jogo. Para vermos algo concreto, é preciso tempo: houve alguns lampejos nas duas primeiras partidas, enquanto contra a Juventus bem menos. É normal, porque agora as equipes estão em fase de construção e os vereditos das primeiras rodadas da Serie A dizem pouco. Amorim precisa incutir sua ideologia de futebol e não pode conseguir isso em dois meses. O exemplo mais claro é a Roma, que com Gasperini começou a ir forte depois de um tempo. Por enquanto não vejo um Milan com cara de campeão italiano, mas isso depende do crescimento que terá, não tanto em nível individual, mas como coletivo”.





"Cheguei em janeiro de 2007 e, no campeonato, a equipe não estava indo bem. Ninguém esperava que conquistássemos a Champions e, em vez disso, fizemos partidas incríveis contra o Bayern de Munique, o Manchester United e na final contra o Liverpool”







