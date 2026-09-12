Oddo: "Modric no meu Milan não seria sempre titular. Amorim merece tempo, mas não é de Scudetto"

Massimo Oddo, ex-jogador de Lazio e Milan, comentou antes da partida no Olímpico, marcada para as 18h:





"Será um confronto de alto nível. Neste momento, a Lazio está jogando com um meio-campo de três, então certamente terá superioridade numérica por ali. O Milan terá de estar atento para não se espaçar e não deixar aos adversários o três contra dois, e por sua vez tentará criar densidade com linhas curtas".









“Modric é um craque, um dos últimos da sua geração, e teria ido bem também no meu Milan. Não sei se seria sempre titular porque teria de disputar posição com Pirlo. Já Cissé é um perfil muito interessante, um jovem que mostrou grandes coisas na temporada passada e que está seguindo pelo mesmo caminho em uma equipe mais tradicional e em uma categoria superior. Tem muita personalidade porque, quando entra, não teme nada: tenta a jogada, a virada, o drible e corre atrás de todo mundo. Isso é certamente um sinal muito positivo. Qualidade ele tem, e todos esperamos que cresça ainda mais, e se Cissé não for chamado para a Itália, não sei quem pode ser convocado. Eu acho que existem muitos jovens italianos: precisam crescer e ganhar experiência, mas neste momento Cissé é um nome que certamente deve ser observado. Mancini sempre teve um ótimo olho para os jovens”.





"Ramos é um atacante que, a cada ano, deu sua contribuição às equipes pelas quais passou, incluindo o PSG, duas vezes campeão da Champions. Então aposto que fará isso também no Milan".





"Rino é um amigo e um profissional que sempre soube quem é. Com ele, a Lazio começou muito bem neste ano, mas eu tinha poucas dúvidas porque Gattuso é um lutador e provavelmente se sente mais à vontade nessas situações em que é preciso interpretar as dificuldades, do que em momentos de 'algodão'. Nos momentos complexos, ele consegue puxar o time, mantê-lo longe do que são os problemas extracampo".





“Gosto da proposta de Amorim porque é uma proposta positiva: ou seja, palavras e ideias. Temos pela frente um treinador que quer um Milan agressivo, que domine o jogo. Para chegar a ver algo concreto, é preciso tempo: houve alguns lampejos nas duas primeiras partidas, enquanto contra a Juventus muito menos. Normal, porque agora as equipes estão em fase de construção e os vereditos das primeiras rodadas da Serie A dizem pouco. Amorim precisa incutir sua ideologia de futebol e não pode conseguir isso em dois meses. O exemplo mais claro é a Roma que, com Gasperini, começou a engrenar depois de um tempo. Por enquanto, não vejo um Milan candidato ao Scudetto, mas isso depende do crescimento que terá, não tanto em nível individual, mas como coletivo”.





"Cheguei em janeiro de 2007 e, no campeonato, a equipe não estava indo bem. Ninguém esperava que conquistássemos a Champions e, em vez disso, fizemos partidas incríveis contra o Bayern de Munique, o Manchester United e, na final, contra o Liverpool”







