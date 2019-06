Odair vê revés injusto do Inter para o Vasco: "Poderíamos empatar naturalmente"

Treinador do Internacional comenta derrota para o Vasco da Gama no estádio São Januário pelo Brasileirão: "Nós poderíamos empatar naturalmente"

Odair Hellmann, treinador do , se queixou do gol marcado por Tiago Reis sobre o Internacional na derrota por 2 a 1 para o , na noite desta sexta-feira (7). O treinador acredita que a sua equipe poderia ter empatado naturalmente, mas lamenta o tropeço.

"Viemos aqui para vencer. Tivemos situações pontuais no fim do primeiro tempo. O jogo estava controlado, tínhamos o domínio, não a contundência... Daí você toma o primeiro, e em seguida o segundo, volta (para o segundo tempo) com uma desvantagem muito grande. Mas tivemos total domínio da partida no segundo tempo, criamos chances, fizemos o 2 a 1 e poderíamos ter empatado naturalmente", declarou o técnico em entrevista coletiva.

"Tivemos 80% de posse e várias situações no segundo tempo. O marcou e tentou o contra-ataque, não conseguiu encaixar. Pagamos caro pela situação pontual dos dois gols. O primeiro, tudo bem. Mas o segundo é um rebote de falta, não podemos tomar aquele gol. Eles (jogadores) sabem, nós sabemos, vamos corrigir para que não aconteça mais isso", acrescentou.

Odair Hellmann se irritou ainda com o gol marcado por Tiago Reis nos acréscimos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante do Vasco aproveitou um rebote em cobrança de falta para balançar a rede.

"Não teve apagão ou apatia. O Vasco entrou mais contundente com 10 ou 15 minutos, chutou de fora da área. Depois, controlamos o jogo e criamos oportunidades. No final do jogo, em um contra-ataque, uma bola alçada, um rebote, um chute que pegou bem, ali tem que acabar o jogo. E acabou acontecendo o segundo. A desvantagem foi grande pelo que houve. Tentamos voltar equilibrados, e foi o que aconteceu. Voltamos fortes, fizemos o primeiro, tomamos conta das situações, mas o Vasco foi feliz no que se propôs a fazer. Não conseguimos, com toda posse que tivemos e domínio, traduzir em situações reais e gols", concluiu.