Odair rivaliza com Jesus, mas busca no Fla-Flu primeira vitória sobre o português

Técnico do Fluminense fez bons embates contra o badalado treinador do Flamengo, mas desempenho ainda não foi traduzido em vitórias

Odair Hellmann e o têm a ingrata missão de ser o primeiro time a derrotar o de Jorge Jesus no tempo normal em uma final de campeonato. Necessitando do triunfo às 21h (de Brasília) desta quarta-feira para tentar ser campeão carioca de 2020, o treinador gaúcho tenta mostrar que, além de encarar de frente, é capaz de transformar boas atuações em grandes resultados.

A discussão tomou conta das redes sociais depois da vitória do Flamengo por 2 a 1 no último domingo, no primeiro jogo decisivo. Enquanto alguns falavam em "amasso" do Tricolor, os flamenguistas rebatiam que, mais uma vez, o clube havia saído vencedor. Foi o quarto triunfo de Jorge Jesus contra equipes de Odair, além de dois empates.

O Fluminense não jogou apenas de igual para igual com o Flamengo. Jogou melhor. E perdeu. — Rodrigo Bueno (@RodrigoBuenoFOX) July 12, 2020

Ainda que no meio da semana passada o 1 a 1 tenha servido para que o levasse a nos pênaltis, a ideia de que o treinador achou uma fórmula para parar o bonito futebol apresentado pelos flamenguistas esbarra nos resultados obtidos mesmo com o bom desempenho das suas equipes.

Odair, pelo , travou uma batalha com os rubro-negros nas quartas de final da do ano passado. No primeiro jogo, levou dois gols já na metade final do segundo tempo e ainda viu Nico López perder chance clara, cara a cara com Diego Alves, nos acréscimos.

Na volta, depois de ser dominado no primeiro tempo, o Inter abriu o placar com Rodrigo Lindoso e esteve a um gol de levar a disputa para os pênaltis. Em contra-ataque, porém, também no final da partida, Bruno Henrique serviu Gabigol para que este decretasse a passagem à semifinal.

No Brasileiro, pouco tempo depois, Odair viu Bruno e Guerrero serem expulsos em pleno Maracanã, ainda no primeiro tempo, com os flamenguistas saindo para o intervalo com 1 a 0 e dois jogadores a mais.

Odair segue sem vencer Jorge Jesus. Em seis jogos, quatro vitórias do português e dois empates. Se o comandante rubro-negro mantiver sua invencibilidade no Maracanã, na próxima quarta-feira, o Flamengo será campeão pela vantagem do empate. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 12, 2020

O cenário parecia caminhar para um resultado trágico, mas o Inter chegou a empatar o duelo e perdeu “só” por 3 a 1. Demitido pouco depois, Odair acertou com o Fluminense no fim do ano e começou uma nova trajetória para tentar superar o Flamengo.

Pelo Flu, fez três jogos diante de Jorge Jesus. Além da final da Taça Rio e do primeiro jogo da decisão do Carioca, encarou o Flamengo na semifinal da . Na ocasião, chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas seu time reagiu, diminuiu para 3 a 2 e teve dois lances de gol anulados (uma bola na rede e um pênalti) pelo VAR.

Essa foi a única vez, aliás, que o time de Odair fez mais gols que o rival no segundo tempo, um indício de que a dedicação física para parar os rubro-negros pode estar cobrando seu preço no fim das partidas.

Caso consiga superar Jorge Jesus e o Flamengo por um gol de diferença na final desta quarta-feira, o Flu leva a decisão para os pênaltis. Triunfo por dois gols ou mais dá o título aos tricolores, enquanto o Mengão levanta a taça com um empate.