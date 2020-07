Odair Hellmann nega “briga” com Jorge Jesus após Fla Flu: entenda

O treinador disse não ter visto o cumprimento e insistiu que não houve desentendimento algum com o português

O técnico do , Odair Hellmann pediu para conceder uma entrevista coletiva na FluTV, a fim de esclarecer a "briga" que teve com Jorge Jesus, técnico do , após o clássico de domingo (12), válido pela final do .

O comandante do Tricolor acredita que a cena protagonizada por ele e Jesus ao fim da partida, quando ele teria ignorado o cumprimento do português, tomou proporções muito maiores do que deveria, ainda mais em relação ao que aconteceu dentro das quatro linhas.

"Acho que se falou muito desse pequeno detalhe [o cumprimento] e pouco se falou do jogo. Faz parte do contexto, mas é importante não transferir uma grande parte da análise para esse fato", apontou Odair.

Além disso, o treinador esclareceu os acontecimentos e negou que tenha havido qualquer briga ou discussão com Jesus, dizendo que tudo não passou de um mal entendido. "A única situação que teve foi com o [auxiliar] João de Deus", apontou Odair.

"Quando terminou o jogo, eu fui falar com o [árbitro] Wagner Magalhães sobre os acréscimos e o Jorge Jesus foi falar sobre a expulsão do Gabigol. Eu não vi [o cumprimento]. Não é a minha conduta. O Jorge Jesus sempre foi muito respeitoso. Seu eu tivesse visto, teria cumprimentado. Não tenho nada para falar sobre Jorge Jesus. Ele sempre foi muito respeitoso e eu sempre respeitei".

Hellmann aproveitou, ainda, para exaltar a postura de sua equipe dentro de campo, se dizendo feliz que as previsões de que o Flamengo seria superior não terem se concretizado: "Nós conseguimos ontem, até o gol, produzir uma parte ofensiva que só um ou dois times fizeram contra o Flamengo. Esperamos manter a performance para conseguir melhores resultados".

Depois de toda a polêmica e um jogo em que, na visão de Odiar, o Tricolor foi superior, Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar na quarta-feira (15), novamente no Maracanã, para o segundo jogo da final do Carioca. No confronto, o time das Laranjeiras precisa reverter o 2 a 1 sofrido no domingo, para poder levantar a taça do estadual.