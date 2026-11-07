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JJ Gabriel, promessa das categorias de base do Manchester United, deixou clara sua preferência pelo Real Madrid em vez do arquirrival Barcelona e mira a conquista da Bola de Ouro no futuro. O talento inglês de 16 anos já realiza treinos individuais na capital espanhola, enquanto o Real Madrid trabalha para concretizar sua transferência para o Castilla, equipe reserva do clube.

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Adolescente inglês busca transferência para a Espanha

Gabriel passou os últimos dias se adaptando a Madri após se afastar de Carrington, embora continue formalmente registrado pelo clube da Premier League. Depois de treinar inicialmente na Catalunha, o adolescente se mudou para a capital para trabalhar com um treinador particular todas as manhãs, antes de fazer exercícios na academia à tarde. Enquanto isso, seu empresário recém-contratado, Ali Barat, está acertando os termos do contrato com o gigante de La Liga e providenciando uma moradia para a família.

Jovem revela grandes objetivos para a carreira

Acompanhado na Espanha pelo pai e mentor esportivo Joe O'Cearuill, ex-jogador profissional que orientou o início de sua trajetória, o jovem está convencido de que escolheu o destino certo para se desenvolver. Questionado pelo jornal espanhol MARCA sobre por que a capital o atrai mais do que o rival Barcelona, Gabriel sorriu e respondeu: “Obviamente, Madri.”

Nascido em 2010 e recém-completados os 16 anos, a promessa inglesa recusou uma proposta lucrativa de renovação de contrato e um camarote privativo no possível novo estádio Old Trafford para se testar no exterior. Ao revelar seu maior objetivo individual no futebol antes de deixar o treino, o atacante acrescentou: “Meu sonho é ganhar a Bola de Ouro.”

Castilla será o caminho para a nova promessa

Assim que o contrato for concluído, o gigante espanhol planeja integrar o atacante ao time reserva, o Castilla, seguindo o mesmo caminho de desenvolvimento percorrido por Vinicius Junior e Federico Valverde até chegarem à equipe principal. No entanto, entraves administrativos o impedirão de defender seu novo clube na Liga Jovem da UEFA desta temporada, competição na qual marcou três gols em sua estreia.

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Como o United ainda mantém seu registro formal na federação, apesar de sua ausência dos treinos regulares nas categorias de base, o atacante continua sem poder atuar pelo Real Madrid na competição europeia juvenil nesta temporada. Esse vínculo burocrático ainda é o principal motivo do atraso no anúncio oficial, embora ele tenha atingido a idade exigida há várias semanas.

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Passaporte permite registro na janela de inverno

De acordo com o artigo 19 do regulamento de transferências da FIFA, o passaporte irlandês de Gabriel permite que ele se transfira dentro da Europa aos 16 anos, apesar de vir de uma associação de fora da União Europeia. Por isso, fontes próximas ao adolescente indicam que seu registro e o anúncio oficial provavelmente ficarão para a abertura da janela de transferências de janeiro. O United agora avalia suas opções legais, já que receberá apenas 350 mil libras em compensação pela formação do jogador.