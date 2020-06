Obsessão do PSG pela Liga dos Campeões fez time treinar em casa, diz Navas

O goleiro retornou à Costa Rica para manter sua quarentena, mas nem por isso deixou de treinar visando a Champions

Mesmo com o fim da temporada do futebol na , Keylo Navas não deixou de treinar. O goleiro do garantiu que os campeões da Ligue 1 não deixaram de treinar neste período de quarentena, cada um em sua casa.

Segundo Navas, os jogadores do clube estão focados na Liga dos Campeões. "Eu sei que é díficil, mas não é impossível", afirmou o goleiro que já conquistou o torneio três vezes com o . "Nós estamos prontos para lutar por esta competição. Meus companheiros estão super motivados".

"Eles trabalham muito em casa porque todos sabem a importância desta competição para o time, para o clube e para os torcedores. É a nossa responsabilidade", disse em entrevista ao site oficial do PSG.

O clube da capital de Paris está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o antes da paralisação do torneio pela pandemia de Covid-19. Não há data para a retomada do torneio.

Navas voltou para a para ficar mais perto de sua família neste momento de pandemia e falou sobre seus treinamentos em casa. "Não vamos demorar muito para recuperar o ritmo porque todos nós estamos muito bem fisicamente".

"Nós, os goleiros, temos um trabalho específico. Mas minha condição física é boa e me permitirá ser como um gato na linha do gol assim que possível".

Em sua primeira temporada com o PSG, Navas foi titular absoluto. Ao todo, foram 31 jogos, sendo que em 17 destes ele não foi vazado. Foram apenas 24 gols sofridos.