"Obrigado por me deixarem bater todas as faltas": provocação alemã mordaz na despedida de Cristiano Ronaldo

A revista alemã "11 Freunde" não deixou passar o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa sem acrescentar seu toque de ironia, ao publicar o vídeo de despedida acompanhado de uma legenda em alemão satírica que não tem qualquer relação com as palavras ditas pelo craque português.

Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção portuguesa, nesta quinta-feira, por meio de um vídeo de 5 minutos, no qual dirigiu uma mensagem de agradecimento a todos que o acompanharam ao longo de 23 anos com a camisa da seleção, isso um dia antes do anúncio da nova lista de convocados por Jorge Jesus.

Assista ao vídeo de despedida publicado por Ronaldo

A decisão ganhou ampla atenção da mídia mundial, que se apressou em comentar o fim da carreira do capitão de Portugal, entre mensagens de elogio e exaltação ao seu legado, enquanto a revista alemã optou por apresentar sua despedida de forma satírica.

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A "11 Freunde" publicou o vídeo acompanhado de uma legenda em alemão elaborada por Tobias Ahrens, conhecido por seus trabalhos satíricos, que substituiu o conteúdo da mensagem de Ronaldo por um texto fictício que zomba de alguns de seus comportamentos dentro de campo.

Na legenda satírica, dizia-se: "Pessoal, me escutem por um momento. Serei direto: estou me aposentando. Só queria agradecer a todos vocês, especialmente por terem me seguido naquela bobagem chamada comemoração (Siu). Juro a vocês, no começo não passava de uma aposta com o Marcelo. Achei que homens adultos não iriam pular no ar, girar e gritar, mas o que vocês fizeram? Me imitaram".

E acrescentou o texto satírico: "Obrigado também por terem me deixado bater todas as cobranças de falta, mesmo que a última a entrar no gol tenha sido há 5 anos. E obrigado porque ninguém riu quando eu puxava meu calção o mais alto possível, a ponto de quase aparecerem meus rins. Foi uma honra. Cuidem dos meus recordes".

Ronaldo encerrou uma carreira que se estendeu por 23 anos desde sua primeira aparição com Portugal, durante a qual disputou 234 partidas e marcou 146 gols, e conquistou três títulos, com destaque para a Eurocopa de 2016, além de dois títulos da Liga das Nações da Europa.