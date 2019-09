"Obrigado!" - Eto'o confirma aposentadoria e tem sábado de homenagens de times e amigos

Após ter feita uma postagem polêmica com a frase: "O fim para um novo desafio. Obrigado a todos, grande amor e adrenalina", Samuel Eto'o confirmou sua aposentadoria do futebol e recebeu homenagens do mundo do futebol.

Eto'o começou profissionalmente no , em 1997, mas foi emprestado ao e , até ir ao Mallorca, onde se destacou em 2000. De lá, ele rumou para o , em 2004 e após cinco temporadas pelo clube espanhol, foi para a . Daí para a frente, o camaronês acumulou passagens ainda por Anzhi Makhachkala (RUS), (ING), (ING), (ITA), Antalyaspor (TUR), Konyaspor (TUR) e Qatar SC.

O agora ex-jogador recebeu homenagens de ex-clubes e companheiros. Confira:

Barcelona: Lenda

Mallorca: Foi um autêntico prazer desfrutar de seu futebol, garra e gols, Samuel Eto'o.

Federação Camaronesa de Futebol: O ex-capitão Samuel Eto'o continuará sendo um modelo para o futebol camaronês, que ele defendeu com honra, grande talento e um sucesso raramente combinado.

L'ancien capitaine des Lions Indomptables Samuel Eto'o restera un modèle pour le football camerounais, qu'il aura défendu avec honneur, grand talent et un succès rarement égalé.@setoo9 @CAF_Online @FIFAcom @MbomboSeidou pic.twitter.com/hAm9chIu22 — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) September 7, 2019

Inter de Milão: Boa sorte, Eto'o!

André Iniesta: Irmão, obrigado por cuidar de mim desde o primeiro dia. Sobram as palavras sobre você, tudo o que vivemos... Mas sobretudo, todo meu respeito a você! Tudo de melhor no futuro! Hoje e sempre, Samuel Eto'o!

Carles Puyol: Obrigado por tudo, irmão. Foi um prazer compartilhar de uma equipe contigo. Muita sorte nesta nova etapa.