Oblak admite trocar Atlético de Madrid pela Premier League no futuro

O esloveno não descarta nenhuma possibilidade sobre seu futuro e afirma que tem interesse de jogar na Inglaterra

O goleiro do Atlético de Madrid, Jan Oblak, considerado um dos melhores do planeta, admitiu que tem vontade de jogar a Premier League.

Cada vez melhor desde que chegou nos Colchoneros, em 2014 - vindo do Benfica -, o esloveno sempre é alvo de especulações, por ser jovem, muito talentoso e extremamente consistente.

Manchester United e Chelsea são só dois dos interessados no jogador de 28 anos, no passado recente... e as falas do atleta só serviram para fazer os rumores sobre uma possível saída esquentarem ainda mais.

Oblak em ação pelo Atlético de Madrid (FOTO: Getty Images)

"A Premier League tem times fortes. Talvez os mais fortes. No final das contas, você precisa fazer o que treinador pede. Ouvir suas instruções," comentou o goleiro do Atlético de Madrid durante uma entrevista com Guillem Balague, jornalista da BBC. "Não importa se for a Premier, a liga italiana, a liga espanhola... você faz o que seu técnico pedir e terá sucesso."

Ainda com dois anos restantes em seu contrato com o Atlético de Madrid, Oblak teria, segundo alguns rumores, uma cláusula de rescisão de 118 milhões de euros, valor inalcançável para a maioria dos clubes do mundo, especialmente após a pandemia do coronavírus. Assim, caso o atleta se transferisse, provavelmente teria que ser de graça, após o final de seu vínculo no Wanda Metropolitano.

Oblak está no pódio dos melhores goleiros da atualidade? ✋⚽pic.twitter.com/a5IyGboYR0 — Goal Brasil (@GoalBR) January 7, 2021

"Eu não sei o que futuro vai trazer, mas eu tenho certeza que posso jogar bem em qualquer liga do mundo. Agora, eu já estou na Espanha por sete anos. Vamos ver: ainda sou jovem, mas não tanto." respondeu o atleta, perguntado sobre a possibilidade de atuar na Premier League. "Eu ainda tenho bons anos pela frente, e o importante é se manter saudável e não sofrer lesões. O resto só o futuro dirá."

Atualmente na liderança da La Liga pelo Atlético de Madrid, após a derrota do Barcelona diante do Granada, Oblak tem uma tarefa difícil pela frente: evitar perder um campeonato que parecia destinado a cair nas mãos do time de Diego Simeone. Com quatro candidatos separados por três pontos, a briga pelo título do Campeonato Espanhol está mais quente do que nunca. E como o próprio goleiro disse: o resto, só o futuro dirá.