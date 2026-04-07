Obaemikanu: O astro do Bayern é uma lenda em ascensão e um forte candidato à Bola de Ouro

O craque do Bayern de Munique continua chamando a atenção na Alemanha desde o início da temporada, alcançando números excepcionais que o tornaram a peça mais importante do elenco do gigante bávaro neste ano. O ex-jogador do Crystal Palace vem tendo uma temporada “fabulosa” até agora, marcando 16 gols e dando 28 assistências em apenas 40 partidas.

Esses números impressionaram tanto especialistas quanto torcedores, mas os maiores elogios vieram de dentro do vestiário do time bávaro. Em declarações à rede francesa “Canal+”, o zagueiro Dayot Upamecano não hesitou em prever um futuro histórico para seu companheiro Michael Olise, afirmando que ele se tornará uma “lenda do futebol” ao final de sua carreira.

Elogiando seu compatriota, Upamecano disse: “Ele é capaz de fazer a diferença a qualquer momento. Vejo isso nos treinos todos os dias e, para minha infelicidade, sou obrigado a marcar contra ele, o que é realmente doloroso (risos)... Ele é um jogador incrível, com toda a sinceridade.”

Sobre a personalidade de Olise fora de campo, o zagueiro do Bayern acrescentou: “Vejo o quanto ele tem fome de sucesso. Ele se parece muito comigo fora de campo porque trabalha duro. Se continuar com essa mesma abordagem, com certeza se tornará uma lenda”.

Quando questionado se considera Oliise um candidato a ganhar a Bola de Ouro no futuro, Upamecano respondeu com convicção: “Sim, no futuro, com certeza!”.