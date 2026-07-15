O Zamalek anuncia que arquivou a queixa de Zizo... e o pai do jogador se pronuncia

O clube Zamalek anunciou ter recebido uma notificação oficial da Federação Egípcia de Futebol, informando a decisão da Comissão de Assuntos dos Jogadores de arquivar a queixa apresentada por seu ex-jogador Ahmed Mustafa “Zizo” contra o clube, antes que o pai do jogador respondesse anunciando que iria recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte.

O Zamalek afirmou, em comunicado oficial, que a Federação Egípcia de Futebol notificou o clube sobre a decisão da Comissão de Assuntos dos Jogadores, proferida após a análise da queixa e dos documentos apresentados pelas partes, tendo-se decidido, por fim, arquivar a queixa.

Zizo havia apresentado uma queixa à Federação Egípcia de Futebol para exigir o pagamento de seus direitos financeiros em atraso junto ao Zamalek, após deixar o time ao término de seu contrato no verão de 2025 e se transferir para o Al-Ahly em uma transferência sem custos.

Por outro lado, o Zamalek já havia apresentado uma reclamação contra o jogador por ele ter se ausentado dos treinos da equipe durante o período final de seu contrato com o clube.

A resposta da equipe de Zizo à decisão não demorou: Mustafa Zizo, pai do jogador e seu agente, confirmou que a família entrará com um recurso formal contra a decisão da Comissão de Assuntos dos Jogadores, considerando a decisão “incompreensível” para eles.

O pai de Zizo disse, em declarações exclusivas ao site egípcio “Yalla Kora”: “Vamos recorrer da decisão da Federação Egípcia de Futebol e, em seguida, recorreremos ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e defenderemos todos os direitos do jogador”.

Ele acrescentou que a reclamação foi apresentada em 8 de abril de 2025, e uma audiência para ouvir as alegações foi marcada para setembro do mesmo ano; a decisão deveria ter sido proferida em novembro, mas foi adiada, e o mandato da Comissão de Assuntos dos Jogadores chegou ao fim sem que uma decisão fosse tomada, até que, hoje, foram surpreendidos com a decisão de arquivar a reclamação.

Ele também criticou as exigências financeiras do Zamalek, explicando que o clube reivindica 60 milhões de libras sob o argumento de que Zizo apareceu em um programa de TV e em um comercial, embora a porcentagem devida ao clube – se é que existe – não ultrapasse 20%, segundo ele.

O pai do jogador concluiu suas declarações afirmando que os procedimentos legais continuarão, enfatizando que Zizo não abrirá mão de seus direitos e seguirá com o processo até o Tribunal Arbitral do Esporte, se necessário.

Leia também:

Bono ou Shubair?.. Em números: os 11 melhores jogadores árabes na Copa do Mundo