O zagueiro que anulou Haaland está na mira do Bayern de Munique

“Eu não sou alguém que tem vontade de jogar na Inglaterra ou na Espanha. Sempre quis jogar na Bundesliga, preferencialmente no melhor time da liga," comentou Nico Schlotterbeck em uma entrevista recente para a Kicker.

Isso nem pode ser considerado uma dica, mas sim praticamente uma confissão. O zagueiro de 22 anos do Freiburg está aberto a uma proposta do Bayern de Munique e quer dar esse próximo passo na janela de transferências.

Com o campeão alemão no mercado por um novo defensor, já que Niklas Sule pode estar indo embora, um acordo pode ser possível - e Schlotterbeck é considerado a maior promessa alemã da posição.

Para muitos, foi o melhor defensor da Bundesliga até agora na temporada - a figura principal na excelente defesa do Freiburg que só concedeu 16 gols em 17 jogos, a melhor da Alemanha junto do Bayern.

O time alemão teve sete clean sheets e está na terceira posição neste momento. Essa seria a melhor temporada da equipe da Floresta Negra desde 1994-95 - em que o Freiburg também terminou em terceiro.

Schlotterbeck até marcou alguns gols em dezembro - a cereja no bolo de um ano incrível.

No começo de 2021, poucos fãs alemães conheciam o defensor, que pouco jogou no Freiburg durante a temporada 2019-20 e passou a primeira metade de 2020-21 emprestado ao Union Berlin, sem jogar devido a lesões.

Em janeiro, porém, ficou saudável e ajudou o Union a terminar em sétimo e se classificar para a Liga Conferência Europa com performances sensacionais.

O time da capital até gostaria de ter prorrogado o empréstimo, mas o treinador do Freiburg, Christian Streich, queria Schlotterbeck de volta. Desde então, construiu a defesa ao redor do canhoto, confortável tanto no 4-4-2 como no 3-5-2.

Alto, atlético e bom no jogo aéreo, Schlotterbeck também é veloz, inteligente sem a bola e tem ótimo passe.

Sua elegância relembra Jens Nowotny, membro do time vice-campeão mundial em 2002 pela seleção alemã, e até hoje, o maior zagueiro a surgir na base do Karlsruhe. Assim como Nowotny, Schlotterbeck também é capaz de jogar como volante, mesmo que não o faça com tanta frequência.

Nowotny cresceu em um período onde Karlsruhe se acostumou a jogar na primeira divisão alemã, mas esse não é mais o caso: e o clube se decepcionou ao perder Schlotterbeck para o Freiburg em 2017.

Edmund Becker, diretor de futebol das categorias de base do Karlsruhe na época, explicou ao ka-news: "Estava claro que Nico estava pronto para se tornar um jogador do elite, mas sempre permaneceu com os pés no chão e mantendo contato conosco."

No Freiburg, Nico se juntou com o irmão mais velho Keven, em uma categoria acima naquele momento. E foi junto do irmão que estreou na Bundesliga em abril de 2019: com os seus pais acompanhando das arquibancadas.

"Como crianças, jogávamos no quintal, sonhando em se tornar jogadores de futebol. Poucas crianças são capazes de viver esse sonho, e é incrível que ambos conseguimos viver ele juntos. Ainda é o momento mias marcante da minha carreira," Nico relembrou ao Sport1.de neste mês.

Na segunda posição, aparece a convocação para a seleção alemã, de Hansi Flick, neste último mês de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Flick recebeu boas referências de Stefan Kuntz, treinador que liderou o sub-21 da Alemanha para o título da Eurocopa recentemente.

Schlotterbeck foi imbatível no miolo de zaga junto de Amos Pieper, do Arminia Bielefeld, e a Alemanha só sofreu quatro gols em seis jogos. Na final, inclusive, segurou o ótimo ataque português na vitória por 1 a 0.

Feliz em receber a primeira medalha da carreira, Schlotterbeck retornou feliz ao Freiburg e brilhou na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, um jogo improvável onde o time sofreu apenas um gol contra, em um lance infeliz.

Para Schlotterbeck, que não jogou contra Bayern ou Dortmund durante sua passagem pelo Union, marcar Erling Haaland foi muito importante. E ele aguentou o desafio.

"Foi meu primeiro duelo contra um dos melhores atacantes do mundo. Foi especial para mim, eu senti que poderia fazer isso e que estava nesse nível."

“O que Haaland traz em termos de fisicalidade e quaildade é absurdo, e eu tive que me manter focado durante o jogo inteiro. Ele não marcou, e eu senti que poderia competir nesse nível. Foi uma experiência chave," admitiu Schlotterbeck.

Sua confiança aumentou ainda mais após aquela tarde de agosto - e a convocação para a seleção alemã também não fez mal.

Schlotterbeck ainda não estreou pela seleção principal, tendo passado cinco jogos no banco de reservas, mas pôde observar nomes como Antonio Rudiger, Thilo Kehrer e Niklas Sule e aprender com eles.

Todos são destros, assim como Mats Hummels. Zagueiros canhotos são uma necessidade para a seleção, e Flick ficou satisfeito ao acompanhar o desenvolvimento de Schlotterbeck.

"Você sempre quer ter zagueiros canhotos, e os talentos de Nico são muito versáteis," explicou o ex-treinador do Bayern de Munique.

Durante a primeira metade da temporada, Nico praticamente foi perfeito. Até mesmo em sua derrota por 2 a 1 diante do Bayern, o Freiburg impressionou defensivamente - e permitiu ao time bávaro ver de perto um de seus maiores alvos no mercado.

Schlotterbeck gosta de jogar sob o comando de Streich, um dos treinadores mais inteligentes da liga, mas já está pensando no próximo passo.

"Poucos jogadores recusariam jogar pelo Bayern. Eu estou no Freiburg hoje, e vou continuar concentrado até o final da temporada. Aí, verei o que o futuro me trará," despistou ao Sport1.de.

Companheiros de time normalmente o chamam de Schlotti, mas a torcida inventou o maior apelido do mundo - Schlotterbeckenbauer. O tempo dirá se este é um apelido profético.