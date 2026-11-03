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O zagueiro do NEOM detona: A liga Roshn me surpreendeu, e há jogadores sauditas que merecem uma chance na Europa

N. Zeze
Neom SC
Campeonato Saudita
Campeonato Francês
França

Sinto que estou jogando na França

O zagueiro francês Nathan Zézé, jogador do Neom, da Arábia Saudita, revelou os bastidores de sua polêmica decisão de se transferir para o reino no verão de 2025, e falou pela primeira vez com total franqueza sobre a verdadeira diferença entre a Roshn League e sua equivalente francesa.

Zézé afirmou, em declarações divulgadas pelo site francês "rmcsport" — ele que disputa sua segunda temporada com o Neom após uma experiência bem-sucedida, na qual recentemente vestiu a braçadeira de capitão da seleção francesa sub-21 na vitória sobre Luxemburgo por 3 a 2, no dia 3 de outubro, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2027 —, que a decisão de deixar o Nantes não foi fácil, admitindo que o fator financeiro esteve fortemente presente: "Não vou negar isso".

Ele explicou que a presença de um técnico do calibre de Christophe Galtier, além de um grupo de jogadores francófonos como Lacazette, Bennacer, Koné e Malang Sarr, o encorajou a embarcar nessa aventura e o ajudou a evoluir e se estabilizar.

Sobre sua impressão após um ano completo na Arábia Saudita, Zézé disse: "Eu esperava um nível mais baixo, mas a verdade é que, quando você enfrenta os melhores 10 ou 12 times do campeonato, sente que está disputando uma partida do Campeonato Francês".

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06 de nov. de 2026

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E acrescentou: "Há muitos jogadores sauditas que têm capacidade para jogar na Europa, e eles me surpreenderam positivamente. Não me arrependo nem um pouco da minha decisão".

Apesar desse elogio, Zézé se recusou a acompanhar as declarações de Cristiano Ronaldo, que considera o Campeonato Saudita superior ao francês, e sua resposta foi categórica: "Não, não acho isso. O Campeonato Francês ainda é superior; lá a competição está sempre acesa em cada rodada, e isso não existe aqui com a mesma intensidade, mesmo que a diferença não seja grande".

Ele apontou outro ponto fundamental que faz a diferença: a atmosfera das torcidas e a paixão que preenchem os estádios franceses, algo que nem sempre está presente em todas as partidas do Campeonato Saudita.

Encerrou sua fala reafirmando que se tornou mais maduro e consistente, que ainda é apegado ao seu clube de origem, o Nantes, e assiste a todas as suas partidas, e que sonha em voltar um dia à Europa pela porta da Liga dos Campeões, colocando diante de si dois objetivos nesta temporada: levar o Neom à melhor colocação possível e conquistar o título da Eurocopa sub-21.

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