O zagueiro do Ajax, Dies Janse, fala sem rodeios: “As ideias do novo técnico são bizarras”

Dies Janse analisa com satisfação seu retorno à camisa do Ajax. O zagueiro de 20 anos disputou no sábado seus primeiros minutos desde o período em que esteve emprestado ao FC Groningen, durante a derrota no amistoso contra o Panathinaikos (1 a 3), e falou com confiança, após a partida, sobre a nova comissão técnica liderada por Míchel.

Janse reconheceu que a primeira partida da pré-temporada teve como foco principal recuperar o ritmo de jogo e a preparação física. “Na primeira partida da pré-temporada, é sempre preciso buscar aquele estímulo físico. Desta vez, ainda tivemos que dar algumas arrancadas”, disse ele aos canais oficiais do Ajax.

Embora o Ajax tenha perdido por 1 a 3, Janse viu pontos positivos suficientes. Segundo o zagueiro, a equipe tenta colocar em prática imediatamente os princípios de jogo ensinados nos treinos. “Tentamos aplicar imediatamente os esquemas e o que aprendemos. Isso tem seus altos e baixos. Perder por 1 a 3 é sempre chato, mas levamos os aspectos positivos conosco. Vamos trabalhar nos pontos que queremos aprimorar.”

Depois de uma temporada por empréstimo no FC Groningen, o retorno a Amsterdã ainda parece um pouco irreal para Janse. “Na verdade, é meio estranho. É um mundo peculiar: de repente você vai embora, depois se encontra por acaso com a galera três vezes e agora está de volta.”

Ao mesmo tempo, ele está curtindo estar de volta ao campo de treino com seus companheiros de equipe. “Gosto de ver todos esses caras de novo e voltar a trabalhar com uma energia positiva.”

Janse considera o período de empréstimo muito valioso. Não só teve muito tempo de jogo no FC Groningen, como também, segundo ele mesmo, deu grandes passos fora de campo. “Você vai morar sozinho pela primeira vez de verdade e precisa fazer novos contatos. Você simplesmente amadurece mais rápido. Isso aconteceu bem rápido em um ano.”

Janse também se mostra otimista em relação à colaboração com Míchel e sua comissão técnica. O jovem zagueiro está impressionado com a visão de futebol do novo técnico, embora observe que a comunicação às vezes ainda exija um pouco de adaptação. “Eles têm ideias inusitadas sobre o jogo. Como vocês sabem: o inglês é um desafio e a comunicação também, mas a ideia está lá. Vai dar tudo certo. Os treinos são intensos. Fisicamente, o ritmo é alto, e isso só traz benefícios.”

Além disso, Janse tem objetivos pessoais claros para a nova temporada. O zagueiro de 1,96 metro quer se desenvolver principalmente em sua agilidade e na defesa avançada. “Tive dois momentos na partida em que pensei: aqui eu poderia ter feito uma cobertura avançada. Talvez eu não tenha feito isso, e esses são momentos que você precisa aproveitar. Assim, você pode se tornar um zagueiro ainda mais completo.”