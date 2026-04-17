O zagueiro do Ajax, Baas, está encantado com Daley Blind por causa desse aspecto

Youri Baas está em plena evolução como jogador de futebol. O zagueiro central do Ajax analisa as imagens de sua atuação após cada partida, conforme revelou em entrevista publicada na sexta-feira no site do clube.

“Logo após uma partida, você tem uma certa sensação. Você quer confirmar um pouco essa sensação com base nas imagens. Dá para aprender muito com isso, então eu faço isso praticamente sempre”, revela o zagueiro de apenas 23 anos do clube de Amsterdã.

Baas tem um bom passe e frequentemente tenta alcançar um meio-campista ou atacante com uma bola bem calculada. Nisso, o zagueiro depende das movimentações de seus companheiros. “Sean (Steur, red.) é alguém que gosta muito de receber a bola, então, naturalmente, ele acaba recebendo a bola com frequência.”

“Costumo dizer ao Sean para ele se afastar. Porque assim ele também cria uma posição melhor para si mesmo. Quando você dribla, espera até que o adversário faça alguma coisa, como sair na minha direção. Com isso, surge mais espaço em outro lugar. A questão então é: quanto tempo você espera? É isso que torna o jogo interessante”, analisa Baas sobre sua maneira de pensar em campo.

Baas aprecia muito os passes da defesa para o meio-campo. “Não só os meus. Mas alguém como o Daley (Blind, red.) é um mestre nesse tipo de passe. Você corta quase toda a defesa com uma única bola.”

“Esses passes não podem ocorrer com muita frequência durante a partida, porque geralmente a linha defensiva está um pouco mais fechada. Mas, se houver espaço, você precisa jogar a bola. Ou você tem isso ou não tem”, afirma o entusiasmado jogador do Ajax.

Baas também aborda a marcação dos atacantes e dá Sébastien Haller como exemplo. “Você tem que tentar fazer contato logo no início e dificultar ao máximo para ele dar uma cabeçada livre ou fazer uma jogada de corrida. Se você der espaço para ele fazer uma jogada de corrida e ele já for mais alto que você, a situação fica complicada.”