O “zagueiro agressivo” bate à porta do Barcelona... e o Atlético fica de olho

O clube espanhol Barcelona acompanha de perto a evolução da situação do zagueiro argentino Coty Romero, de 28 anos, jogador do Tottenham Hotspur, após relatos que indicam a intenção do clube londrino de vendê-lo neste verão, em meio a uma possível disputa com o Atlético de Madrid.

Os jornalistas italianos especializados no mercado de transferências, Gianluigi Longari e Fabrizio Romano, revelaram que o Tottenham planeja se desfazer do zagueiro argentino, confirmando que a intenção clara do jogador é se juntar a um time da Liga Espanhola, já que ele deseja que seu próximo passo na carreira profissional seja na “La Liga”.

Romero, que tem contrato com os “Spurs” até 2029, é considerado um dos defensores mais destacados do futebol europeu nos últimos anos, o que o torna um alvo ideal para os dois clubes espanhóis que buscam reforçar sua defesa.

Para concretizar a negociação, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, é preciso que duas condições essenciais sejam atendidas: primeiro, que o clube inglês esteja disposto a abrir mão de um jogador com contrato de longo prazo; e, segundo, que o jogador esteja disposto a se transferir para a La Liga.

Quanto ao primeiro ponto, a situação em Londres indica que a saída do argentino não está descartada; a relação entre Romero e a diretoria do Tottenham está visivelmente tensa, e a ausência do time das competições europeias na próxima temporada torna a permanência do zagueiro-central menos atraente.

Além disso, Romero, juntamente com vários outros jogadores do time, é considerado um dos nomes mais promissores do vestiário, o que torna qualquer negociação com ele uma questão delicada para o clube inglês, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

Já no que diz respeito ao segundo ponto, todos os indícios apontam para que o próprio jogador esteja convencido de que sua trajetória na Inglaterra está chegando ao fim e que sua prioridade seja dar continuidade à carreira na La Liga, o que abre as portas para que o Barcelona e o Atlético de Madrid fechem o negócio.

As características de Romero se encaixam perfeitamente no que os dois clubes espanhóis procuram: um zagueiro central de alto nível, com experiência em competições de alto nível, habilidades de liderança dentro e fora de campo e um espírito defensivo feroz que poucos jogadores em sua posição possuem no mercado atual.

Resta a questão mais importante sobre o custo financeiro da negociação, especialmente diante da difícil situação econômica pela qual o Barcelona passa, o que pode dar ao Atlético de Madrid uma vantagem nas negociações.