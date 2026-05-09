O Bayern de Munique colocou o VfL Wolfsburg em uma situação ainda mais complicada (vitória por 0 a 1). O Wolfsburg, décimo sexto colocado da Bundesliga, precisa se agarrar à última esperança na última rodada contra o St. Pauli, seu rival direto. Somente através dos play-offs o Wolfsburg ainda poderá se manter na primeira divisão da Alemanha.
O Wolfsburg jogou muito bem e criou inúmeras chances no primeiro tempo. O 16º colocado dominou o Bayern de Munique e disparou nada menos que 15 chutes a gol antes do intervalo, mas nenhum deles encontrou o fundo da rede. Isso se deveu, em parte, à excelente atuação do goleiro Jonas Urbig.
Por outro lado, Tom Bischof acertou a trave com um excelente chute de longe. Harry Kane teve então a oportunidade perfeita de colocar o Bayern na frente, contra todas as expectativas, mas o atacante inglês chutou por cima na cobrança de pênalti.
Após o intervalo, o Rekordmeister tomou a iniciativa.O Bayern empurrou o Wolfsburg cada vez mais para trás e tornou-se mais ameaçador no campo adversário. A pressão contínua acabou sendo demais para o Wolfsburg. Michael Olise marcou o primeiro gol com um belo chute com efeito no ângulo superior esquerdo, deixando o goleiro Kamil Grabara sem chances: 0 a 1.
A equipe de Vincent Kompany manteve a pressão e buscou pacientemente os espaços para causar danos ao Wolfsburg. A equipe da casa defendeu com unhas e dentes e deixou o Bayern com a posse de bola, mas mal conseguiu criar perigo.
Após uma jogada espetacular de Kento Shiogai, o Wolfsburg teve a chance de empatar. O substituto fez uma bela arrancada e colocou a bola na cara de Mattias Svanberg, mas o sueco, cara a cara com o goleiro Jonas Urbig, acertou a trave.
Na próxima semana, o Wolfsburg terá de dar tudo de si. O time, que ocupa a 16ª posição, enfrentará o St. Pauli, seu rival direto. Em caso de derrota, o time será rebaixado para a 2. Bundesliga. Se vencer ou empatar, o time terá mais uma chance de se manter na divisão através dos play-offs.