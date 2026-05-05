O Willem II está imensamente grato ao RKC pelo belo gesto em relação a Mounir El Allouchi: “Uma reverência profunda”

John Stegeman agradece aos torcedores do RKC Waalwijk pelo belo gesto em relação ao jogador do Willem II, Mounir El Allouchi. O meio-campista do time de Tilburg perdeu recentemente sua filha ainda não nascida e recebeu, aos 20 minutos da partida das eliminatórias da Keuken Kampioen, uma demonstração de apoio comovente.

A trágica notícia lançou uma sombra sobre o clássico de Brabant, mas o gesto do RKC foi maravilhoso. No minuto 20, o número da camisa de El Allouchi, os torcedores do RKC aplaudiram e cantaram para o jogador do Willem II. Também foram exibidas algumas belas faixas.

“Eu disse duas coisas após a partida”, contou Stegeman à ESPN após a vitória do Willem II por 0 a 1. “Que estou muito orgulhoso do Mounir por ele ter estado presente hoje e por nos ter ajudado. Porque acho que isso não é algo muito comum na vida de uma pessoa. Então, estou muito impressionado com isso.”

Stegeman também está muito satisfeito com os torcedores do RKC. “O futebol pode ser assim tão bonito, e é assim que deve ser. Fiquei com arrepios nos braços. Estava mais perto de chorar do que de rir.”

"O esporte une. Apesar de morarmos a quinze quilômetros de distância, os torcedores do RKC lidaram de forma muito respeitosa com a nossa situação e com os nossos torcedores."

"Uma reverência profunda aos torcedores do RKC. Antes do jogo, o capitão também foi até o vestiário com um buquê de flores para o Mounir. Um gesto maravilhoso do RKC."

“É assim que o futebol também pode ser. Nem sempre é feio, com tudo o que às vezes o rodeia. O público do RKC provou isso esta noite. Uma reverência profunda por isso”, afirmou Stegeman.