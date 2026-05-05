O Willem II dá um passo importante rumo à Eredivisie após a vitória sobre o RKC Waalwijk, que jogou com apenas dez jogadores

O Willem II deu um passo importante na noite de terça-feira rumo à próxima fase dos Play-Offs da Keuken Kampioen. O time de Tilburg venceu o clássico de Brabant contra o RKC Waalwijk por 0 a 1 e pode garantir a classificação no sábado (16h30).

A partida foi ofuscada pelo trágico falecimento da filha do jogador do Willem II, Mounir El Allouchi. O meio-campista, que entraria em campo a quinze minutos do fim, pôde contar, aos 20 minutos — seu número de camisa —, com uma demonstração de apoio impressionante.

O primeiro tempo não teve nada de espetacular. Além de algumas investidas do RKC e do Willem II, pouco aconteceu no Mandemakers Stadion durante grande parte do tempo. Ryan Fage ainda deu um bom chute, mas o goleiro do Willem II, Thomas Didillon-Hödl, não precisou entrar em ação.

No segundo tempo, houve muito mais ação em ambas as áreas. Devin Haen, que não estava totalmente em forma, teve uma ótima chance logo aos dois minutos, mas foi habilmente neutralizada pelo goleiro do RKC, Yanick van Osch.

Após uma hora de jogo, a partida virou a favor do Tilburg. Jesper Uneken chegou atrasado na entrada e pagou caro por isso com seu segundo cartão amarelo. Apenas três minutos depois, o Willem II abriu o placar, quando Godfried Roemeratoe desviou um escanteio para dentro do próprio gol: 0 a 1.

Haen teve que abandonar a partida a vinte minutos do fim e foi substituído por El Allouchi, que entrou com ânimo e quase marcou quando sua tentativa em direção ao canto oposto foi desviada por pouco pela defesa do Waalwijk.

O RKC, com apenas dez jogadores, conseguiu limitar os danos na fase final, mas, após a derrota por 0 a 1, enfrenta uma tarefa difícil no Estádio Koning Willem II. Além disso, terá que contar com a ausência do titular Uneken.