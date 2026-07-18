A disputa pela contratação de Crysencio Summerville está em pleno andamento. Fabrizio Romano informa que o West Ham United rejeitou a oferta inicial da AS Roma e que o Aston Villa agora está cada vez mais interessado no craque da seleção holandesa, que já teria chegado a um acordo com a Roma.

A Roma já demonstra interesse em Summerville há algum tempo e, depois que ficou claro que sua primeira opção, Mason Greenwood, preferiu o Fenerbahçe, o clube agora concentra todos os seus esforços no holandês.

Após o rebaixamento do West Ham para a Championship, a questão já não é mais se, mas para qual clube Summerville irá. Sua atuação na Copa do Mundo (dois gols, duas assistências) também chamou a atenção na Inglaterra.

De acordo com várias fontes italianas, Summerville já teria dado o seu aval à Roma, embora a grande mídia local ainda não tenha divulgado a notícia.

A primeira oferta da Roma, de 40 milhões de euros e 6 milhões em bônus, foi considerada insuficiente pelo West Ham, que, por isso, recusou a proposta dos Giallorossi.

Os romanos estão agora empenhados em contratar Summerville o mais rápido possível. Devido à iminente venda de Morgan Rogers ao Chelsea, que pagará quase 140 milhões, o Villa agora está considerando Summerville com mais ênfase.

Como o West Ham ainda não fechou acordo com a Roma, o clube deve temer que o Villa, com grande poder financeiro, apresente uma oferta mais alta ao West Ham. Mesmo assim, permanece a dúvida sobre qual é a preferência do próprio Summerville.

Tanto na Roma quanto no Villa, Summerville poderá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Na Itália, ele formaria (grande parte do) ataque ao lado do companheiro da seleção holandesa Donyell Malen, o que possivelmente será um fator determinante na decisão de Summerville.

Enquanto isso, a Roma também continua interessada em Alejandro Garnacho, que provavelmente é considerado uma alternativa a Summerville. O Chelsea quer se livrar dele de vez, enquanto a Roma pensa em um empréstimo com ou sem opção de compra obrigatória.