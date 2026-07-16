A AS Roma vai apresentar uma oferta de 45 milhões de euros por Crysencio Summerville, segundo informa a filial italiana da Sky Sport. O ponta de 24 anos ainda tem contrato com o West Ham United até meados de 2029, com uma opção unilateral do clube para mais um ano.

Summerville, que já disputou seis partidas pela seleção, deixará de qualquer forma o West Ham, que sofreu rebaixamento. Com suas boas atuações na Copa do Mundo, o jogador de Roterdã chamou a atenção de vários clubes em todo o mundo.

A Roma já tomou uma decisão e pretende se empenhar totalmente na contratação de Summerville. O grande clube italiano pretende atender às suas exigências financeiras e, com isso, exercer pressão adicional sobre o West Ham.

A diretoria da Roma aguarda, neste momento, a reação de Summerville à proposta. Ele retorna na quinta-feira de suas férias em Miami.

Se a resposta de Summerville for positiva, o West Ham poderá receber uma oferta de 45 milhões de euros nos próximos dias.

Não apenas a AS Roma, mas também o Al-Hilal, o Aston Villa e o Manchester United demonstram grande interesse em Summerville.

Summerville é representado pela agência Wasserman, que no início deste ano acompanhou a transferência de Donyell Malen para a Roma.