Relatos da imprensa revelaram os jogadores em quem o jornalista saudita votou em suas escolhas para os vencedores do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026.

A revista francesa "France Football" realizou a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026 na capital britânica, Londres, nas primeiras horas da manhã de anteontem, terça-feira, que viu a consagração do atacante inglês Harry Kane.

A consagração do atacante do Bayern de Munique veio após ele receber o maior número de pontos, com base no voto de 100 jornalistas ao redor do mundo, representando os 100 países mais bem classificados pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa".

Entre esses jornalistas, destacou-se o nome do jornalista saudita Khaled Al-Arafa, que votou no prêmio pelo quarto ano consecutivo, segundo revelou o jornalista Mohammed Al-Khamis, no programa "Fi 90", nos canais esportivos sauditas.

Al-Khamis disse que Al-Arafa deu seu primeiro voto a Harry Kane para a conquista do prêmio no ano atual, enquanto o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, ficou em segundo, e o espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, em terceiro lugar.

O jornalista saudita não deu seu voto nem ao senegalês Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, nem ao mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah, que representaram a Roshn Saudi League na lista inicial composta por 30 jogadores.

Vale lembrar que Mané e Quiñones ficaram nas duas últimas posições da classificação da Bola de Ouro de 2026, a pior posição na história do astro senegalês, que já havia conquistado o segundo lugar em 2022.