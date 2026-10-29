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Ahmed Mansy
Traduzido por

O voto do jornalista saudita na Bola de Ouro: por que ignorou duas estrelas da Roshn?

Campeonato Saudita
S. Mane
J. Quinones
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
Arábia Saudita
Senegal
México
England
França
Espanha

Escolhas acertadas

Relatos da imprensa revelaram os jogadores em quem o jornalista saudita votou em suas escolhas para os vencedores do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026.

A revista francesa "France Football" realizou a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026 na capital britânica, Londres, nas primeiras horas da manhã de anteontem, terça-feira, que viu a consagração do atacante inglês Harry Kane.

A consagração do atacante do Bayern de Munique veio após ele receber o maior número de pontos, com base no voto de 100 jornalistas ao redor do mundo, representando os 100 países mais bem classificados pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa".

Entre esses jornalistas, destacou-se o nome do jornalista saudita Khaled Al-Arafa, que votou no prêmio pelo quarto ano consecutivo, segundo revelou o jornalista Mohammed Al-Khamis, no programa "Fi 90", nos canais esportivos sauditas.

Al-Khamis disse que Al-Arafa deu seu primeiro voto a Harry Kane para a conquista do prêmio no ano atual, enquanto o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, ficou em segundo, e o espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, em terceiro lugar.

O jornalista saudita não deu seu voto nem ao senegalês Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, nem ao mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah, que representaram a Roshn Saudi League na lista inicial composta por 30 jogadores.

Vale lembrar que Mané e Quiñones ficaram nas duas últimas posições da classificação da Bola de Ouro de 2026, a pior posição na história do astro senegalês, que já havia conquistado o segundo lugar em 2022.

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