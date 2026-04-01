O vírus da pausa internacional... Um duro golpe para o Liverpool antes do confronto contra o Manchester City

O Liverpool sofreu um duro golpe com a lesão de um de seus jogadores antes do confronto contra o Manchester City, no próximo sábado à noite, pelas quartas de final da FA Cup.

Essa lesão ocorre em uma fase decisiva da temporada, em que o Liverpool luta para garantir uma vaga entre os quatro primeiros, que garantem a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Atualmente, o Liverpool ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, com 49 pontos, a cinco pontos do Aston Villa, quarto colocado.

Além disso, o time do Liverpool se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões e se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, além de buscar continuar sua trajetória na FA Cup.

Leia também: Xeque-mate... O jogo acabou: Salah cai na armadilha da grande farsa

O golpe veio com a lesão do lateral-direito Jeremy Frimpong, durante sua participação com a seleção holandesa em um amistoso contra o Equador na terça-feira passada, que terminou empatado em 1 a 1.

Frimpong entrou como substituto no segundo tempo no lugar de seu companheiro de equipe no Liverpool, Cody Gakpo, mas saiu após apenas 13 minutos devido à lesão.

Frimpong dirigiu-se ao túnel que leva ao vestiário, visivelmente desanimado, o que preocupa o técnico dos Reds, Arne Slot.

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, comentou sobre a lesão de Frimpong após a partida, dizendo: “É um golpe duro. Jeremy (Frimpong) sofreu uma lesão grave e fomos obrigados a substituí-lo”.

Esta é a terceira lesão do jogador da seleção holandesa na atual temporada, o que prejudicou sua participação regular em sua primeira temporada pelo Liverpool.

Além disso, ela ocorreu no mesmo momento em que o outro lateral-direito, Connor Bradley, se lesionou, o que pode levar Slott a escalar Dominik Szoboszlai na lateral-direita contra o Manchester City, perdendo assim sua contribuição no meio-campo.