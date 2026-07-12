O VI tem mais informações sobre uma possível estrutura para a chegada do novo reforço do Ajax

A revista Voetbal International traz mais notícias sobre o interesse do Ajax em Marcos Leonardo. O veículo especializado em futebol confirma que o clube de Amsterdã já entrou oficialmente em contato com o atacante.

No início deste domingo, Fabrizio Romano já havia informado que o Ajax deseja contratar o brasileiro, que tem um valor de mercado de vinte milhões, do Al-Hilal. Segundo o especialista em transferências, além disso, já teriam ocorrido conversas com a direção de Leonardo.

O VI informa agora que o diretor técnico Jordi Cruijff realmente entrou em contato com o atacante brasileiro e que Leonardo está aberto a uma transferência para Amsterdã.

Além disso, novas conversas serão realizadas em breve entre o clube e a equipe de Leonardo.

O artilheiro de 23 anos tem um valor de mercado considerável, mas, segundo o VI, isso não precisa ser necessariamente um obstáculo intransponível.

“Tanto a contratação por empréstimo quanto a compra de Leonardo são possibilidades, mas, na última opção, o jogador terá que fazer muitas concessões, pois em Amsterdã ele não poderá, nem de longe, ganhar o que recebe atualmente na Arábia Saudita”, escreve o analista do Ajax, Tim van Duijn.

O Ajax está procurando urgentemente reforços para o ataque. Wout Weghorst se transferiu para o FC Twente e o clube não se oporia à saída de Kasper Dolberg. No entanto, o acordo com o FC Midtjylland só se concretizará quando os dinamarqueses tiverem vendido Franculino.