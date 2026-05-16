O VfL Wolfsburg ainda pode esperar manter-se na Bundesliga. Na última rodada, venceu por 1 a 3 fora de casa contra o FC St. Pauli, terminando assim na 16ª posição. O St. Pauli é rebaixado devido à derrota, assim como o FC Heidenheim, que perdeu por 0 a 2 para o FSV Mainz 05.

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1 a 3

Demorou um pouco para o jogo ganhar ritmo. Mas, no meio do primeiro tempo, ambas as equipes acertaram a trave de repente: Joel Fujita pelo St. Pauli, Adam Daghim pelo Wolfsburg.

Depois disso, houve um bom número de chances de um lado e de outro. Mas foi o Wolfsburg que abriu o placar aos dez minutos. Konstantinos Koulierakis cabeceou para o gol após um escanteio: 0 a 1.

De forma praticamente idêntica, o empate voltou a se fazer valer no segundo tempo. O reserva Abdoulie Ceesay cabeceou para o 1-1 após um escanteio. O empate não durou muito tempo no placar, pois o infeliz goleiro Nikola Vasilj desviou um escanteio para dentro do próprio gol: 1-2 para o Wolfsburg.

O Wolfsburg não perdeu mais essa vantagem. Pior ainda: o placar chegou a 1 a 3. Christian Eriksen ainda acertou a trave em um pênalti, mas, por meio de Dzenan Pejcinovic, que aproveitou o rebote, a vantagem acabou sendo duplicada. O Wolfsburg, 16º colocado, enfrentará o terceiro colocado da 2. Bundesliga nas eliminatórias de promoção/rebaixamento. O adversário será o SV Elversberg, o Hannover 96 ou o SC Paderborn.

O St. Pauli, portanto, dá um passo atrás. O time de Hamburgo ficou em 14º lugar na temporada passada, após a promoção em 2024, mas foi rebaixado na segunda temporada após a promoção.

FC Heidenheim - FSV Mainz 05 0-2

O Heidenheim precisava vencer o Mainz para evitar o rebaixamento, mas não conseguiu. No intervalo, o placar já estava 0-2, com gols de Phillip Tietz e Nadiem Amiri. Esse também foi o placar final. Com isso, o Heidenheim volta à segunda divisão após três temporadas na Bundesliga.