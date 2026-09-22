"O vestiário sabe a verdade": os bastidores da queda catastrófica de Vinícius no Real Madrid

Uma reportagem da imprensa espanhola abordou nesta terça-feira os bastidores da queda visível de rendimento do brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, nesta temporada.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a derrota no dérbi de Madri, diante do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano (2 a 1), deixou o Real Madrid em estado de choque.

O desempenho e o comportamento de alguns de seus jogadores estão sob escrutínio, em meio à onda de críticas que atingiu o time, e o período de pausa para os jogos das seleções, que se estende por três semanas, pode ser uma oportunidade oportuna para o time acalmar os ânimos.

Entre todos os jogadores, destaca-se o nome de Vinícius Júnior, cujo rendimento caiu de forma evidente nesta temporada, tendo tido uma atuação catastrófica na partida do dérbi.

O jogador brasileiro foi fortemente cotado para se juntar ao Arsenal, comandado por Mikel Arteta, no último verão, mas acabou renovando seu contrato com o Real Madrid.

A rádio "Cadena SER" informou que os companheiros de Vinícius no time aceitaram sua saída na última janela de transferências, e chegaram até a se convencer disso.

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A emissora afirmou que "várias fontes consultadas pela rádio acreditam que a crise de Vinícius remonta ao verão, quando muitos de seus companheiros de time previam sua transferência para o Arsenal".

E acrescentou: "As negociações de renovação de contrato não estavam indo bem; na Inglaterra, queriam torná-lo o rosto mundial da Premier League, ao lado de Haaland, e seus companheiros supunham que ele iria embora no verão".

A rádio completou: "Ele não foi embora, mas os jogadores do Real Madrid acreditam que ele foi embora mentalmente. Seus companheiros no vestiário gostam dele, mas é difícil para ele recuperar o carinho da torcida do Bernabéu. Seu desempenho em campo não melhora, e o fantasma de sentar no banco de reservas está no horizonte, e talvez essa seja a pergunta mais importante após a pausa: Mourinho manterá Vinícius, o jogador central do Real Madrid nos últimos cinco anos, na escalação titular por mais tempo, ou Diomande tomará seu lugar?".