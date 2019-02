"O vestiário está unido", diz Pedro após episódio de Kepa e Sarri no Chelsea

Atacante espanhol diz que o episódio da final da Carabao Cup não afetou o vestiário e que tudo segue normal

Pedro diz que o vestiário do Chelsea permanece unido após um período conturbado. O time vinha em má fase e a derrota na final da Carabao Cup somada ao episódio da recusa de Kepa a sair do campo de jogo mesmo depois de solicitada a substituição deixou um clima de incerteza no ar. Ainda assim, o atacante espanhol afirmou que toda a equipe está unida.

"Houve muita gente falando nessa semana e isso sempre desestabiliza um pouco, mas a verdade é que no vestiário estamos juntos como um grande time", falou Pedro.

Na última quarta-feira (27) o Chelsea recebeu o Tottenham Hotspur e venceu por 2 a 0. O primeiro gol foi exatamente de Pedro, já na segunda etapa. Já no final da partida, Kieran Trippier marcou um gol contra e sacramentou a vitória dos Blues.

Com isso, a pressão em cima de Maurizio Sarri deve diminuir um pouco. Mas o espanhol garante que o foco da equipe está totalmente nos jogos dentro do campo e que pouca atenção tem sido dada aos comentários de fora.

"Nós não demos muita importância a tudo o que tem sido falado e no final das contas isso é o mais importante. Estamos focados em jogar bem todas as partidas e ganhar os três pontos. Porque daqui até o fim da temporada teremos apenas finais e vamos lutar para ficar entre os quatro primeiros", falou Pedro.