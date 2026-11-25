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Jose Mourinho comparou a privacidade do vestiário do Real Madrid à de Las Vegas após a vitória convincente de seu time sobre o PSV Eindhoven na Champions League. Apesar do sigilo, o técnico português revelou o ajuste tático e a análise de imagens que ajudaram seus jogadores a conquistar três pontos importantes.

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O código de Las Vegas e os ajustes no intervalo

Mourinho manteve o mistério sobre os detalhes de sua conversa com o time no intervalo, após uma atuação dominante no segundo tempo contra o PSV . Depois de estar em desvantagem ou de não encontrar ritmo nos primeiros 45 minutos, o gigante espanhol voltou transformado, levantando dúvidas sobre o que havia sido dito a portas fechadas. Mourinho logo deixou claro que as conversas internas do elenco permaneceriam em sigilo.

“O vestiário é como Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Conversamos. Somos amigos e conversamos”, disse Mourinho à Movistar. Apesar da referência bem-humorada à famosa cidade de Nevada, o treinador admitiu na entrevista coletiva após a partida que recorreu à tecnologia, e não apenas às palavras, para corrigir um primeiro tempo “terrível”, no qual seu time não conseguiu vencer os duelos individuais nem pressionar de forma eficiente. “Tentei encontrar, com os analistas, três ou quatro vídeos que mostrassem aos jogadores o que estávamos fazendo de errado. Foi uma conversa de intervalo com poucas palavras, porque uma imagem vale mais que mil palavras. Vimos três vídeos diferentes, um sobre a defesa e dois sobre o ataque. Com as imagens, fica mais fácil entender”, acrescentou o técnico.

Mudanças táticas e preocupações na defesa

As três substituições feitas por Mourinho no intervalo foram decisivas para a virada no segundo tempo, mas o experiente treinador se recusou a culpar os titulares que saíram quando a partida terminou. Em vez disso, o português defendeu as mudanças como uma aposta tática calculada, não como uma crítica pública às atuações individuais.

O treinador falou sobre os riscos assumidos durante a partida, especialmente em relação aos jogadores com cartão amarelo e aos que voltavam de lesão. “As três substituições tiveram um pouco de tudo. Tínhamos dois jogadores com cartão amarelo em um jogo com muitos contra-ataques deles; era um risco. Além disso, é óbvio que os dois zagueiros que mais têm jogado queriam estar em melhor forma”, explicou à Movistar.

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Espaço para melhorar apesar dos 15 pontos

Com o Real Madrid agora em uma posição confortável, com 15 pontos na tabela da Champions League, Mourinho busca evitar a fase de playoffs com mais alguns resultados positivos. No entanto, seu perfeccionismo o impede de se satisfazer com a dificuldade do time de começar as partidas com a mesma intensidade que demonstra quando precisa buscar o resultado. Ele observa que ainda há muito trabalho a fazer nos treinos.

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O técnico alertou que depender de viradas é uma estratégia perigosa, que pode acabar dando errado. “É claro que virar o jogo traz uma sensação boa. Mas, com os riscos que estamos correndo, pode dar errado. E não quero ter essa sensação, essa dúvida sobre se vamos começar bem ou mal.”

Real Madrid volta as atenções para o confronto com o Alavés

A sequência do Real Madrid na Europa não dá sinais de desaceleração: a quinta vitória consecutiva leva o clube, 15 vezes campeão continental, diretamente ao topo da tabela. Enquanto o Real Madrid segue mostrando sua força no maior palco, a situação do PSV é bem diferente. A equipe permanece fora da zona de playoffs, com apenas quatro pontos nas primeiras cinco partidas. Com o bom momento europeu mantido, o Real Madrid agora volta rapidamente as atenções para as competições nacionais e tenta levar essa sequência de vitórias para o confronto em casa contra o Alavés neste fim de semana.