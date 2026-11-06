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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, fez uma reflexão ponderada sobre Cristiano Ronaldo após as recentes manchetes envolvendo o astro português. Os dois trabalharam juntos no Bernabéu entre 2010 e 2013, e Mourinho afirmou que a futura aposentadoria de Ronaldo merece uma homenagem à altura.

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Mourinho fala sobre Ronaldo, seu antigo jogador de destaque

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, concedeu entrevista coletiva antes da visita de sua equipe ao Valencia pela La Liga e comentou os acontecimentos recentes envolvendo Cristiano Ronaldo, ex-astro do Bernabéu, após a decisão do atacante de se aposentar da seleção de Portugal. Os dois viveram um período de três anos muito bem-sucedido na capital espanhola, entre 2010 e 2013, trabalhando juntos em 164 partidas por todas as competições e conquistando o marcante título da La Liga de 2011–12.

Mourinho ressaltou que qualquer decisão sobre a carreira de seu compatriota deve ser tratada com total respeito pela comunidade do futebol.

O técnico português fez questão de esclarecer que o anúncio recente não significa o fim da carreira de Ronaldo por clubes.

Respeito aos objetivos que Ronaldo ainda tem na carreira

“Não quero comentar. Acho que, mais do que comentar, a decisão dele deve ser respeitada, como é óbvio”, disse o técnico português aos jornalistas ao ser questionado sobre seu compatriota.

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“Não é uma aposentadoria; a carreira dele não acabou. Quem o conhece sabe que ele ainda tem objetivos na carreira.”

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“A única coisa que eu gostaria é que a aposentadoria dele como jogador acontecesse em outro dia que não ontem”, explicou o treinador do Real Madrid.

Mourinho evita especulações sobre uma futura carreira de Ronaldo como treinador

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“Vou vê-lo como treinador? Não sei o que ele tem em mente, mas é cedo demais para fazer qualquer comentário, porque ele ainda é jogador”, observou Mourinho.

O técnico do Real Madrid voltou a atenção às questões do elenco, reconhecendo o forte vínculo profissional e a história que compartilha com o atacante.

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