O verdadeiro tesouro... O Barcelona se inclina para o plano B nas negociações

A Copa do Mundo de 2026 começa hoje, quinta-feira, e o Barcelona não concluiu nenhuma venda, com exceção da saída de Robert Lewandowski, mas fechou uma negociação surpreendente ao contratar Anthony Gordon por 80 milhões de euros.

A janela de transferências de verão ainda é longa, mas as prioridades de Deco, diretor esportivo do clube catalão, ficaram mais claras.

O jornal “Mundo Deportivo”, com base em informações precisas, publicou em sua primeira página os principais alvos do Barcelona para o verão: Julián Álvarez como atacante, Alessandro Bastoni como zagueiro esquerdo, a permanência de João Cancelo por empréstimo e a análise da opção de compra de Marcus Rashford.

O brilhantismo do jogador inglês no final da temporada, aliado às suas excelentes estatísticas na criação e marcação de gols, levou o Barcelona a reconsiderar o pagamento dos 30 milhões de euros acordados com o Manchester United.

O jogador inglês estava empenhado em ficar, apesar de seu salário no Camp Nou não ser, e nunca ser, igual ao que recebia em Old Trafford.

No entanto, segundo algumas reportagens da imprensa, Rashford foi informado de que não permaneceria no Barça, e sua reação foi imediata: o jogador excluiu o nome do Barcelona de suas contas nas redes sociais, demonstrando o quanto estava triste com a saída.

Além disso, a situação de Cancelo também está se deteriorando, mas é uma longa batalha, na qual o jogador português terá de dar o seu melhor para se livrar do Al-Hilal saudita (seu clube de origem), mas a situação não parece promissora.

Por outro lado, o jornal catalão indicou que Bastoni não vale o valor que a Inter está pedindo, então o Barcelona pode optar por renovar o contrato de Andreas Christensen; acrescentando que ele não é um zagueiro de nível mundial, mas sempre preenche a lacuna.

E embora o Barcelona tenha finalmente cumprido a regra de registrar um jogador para cada jogador, ele ainda não consegue contratar os jogadores que deseja.

O jornal concluiu dizendo: “Talvez isso seja o melhor. Dessa forma, eles podem continuar aproveitando a academia La Masia, o verdadeiro tesouro do clube. Quando esse é o plano alternativo e a academia de jovens é a solução, estamos em boa situação”.