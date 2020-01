O verdadeiro Cristiano Ronaldo voltou: Messi, Inter ou quem mais pode pará-lo?

O craque português está de volta a sua melhor fase e faz a sua melhor temporada com a camisa da Juventus

Depois de um início de temporada discreto, Cristiano Ronaldo finalmente está de volta à sua melhor fase. O português marcou gols nos últimos sete jogos que disputou.

Depois de uma lesão no joelho e apenas cinco gols marcados na , começaram a questionar se, de algum modo, o incrível Cristiano Ronaldo estava começando a sentir o peso de seus 34 anos.

Mas a resposta é não, e Ronaldo voltou melhor do que nunca. Está, certamente, em sua melhor fase com a camisa da .

A grande pergunta que fica agora é: quem poderá pará-lo?

Talvez Messi?

Ao ganhar sua sexta Bola de Ouro, o argentino novamente ficou à frente de Ronaldo no número de prêmios ganhos - que despertou o descontentamento até mesmo de Maurizio Sarri, técnico juventino que não costuma dar tanta importância às conquistas individuais: "É realmente frustrante pensar que alguém ganhou mais que Ronaldo".

O fato é o que CR7 não leva desaforo para casa, além de não ter comparecido à premiação, mostrou que é muito mais perigoso quando é contrariado. Desde então, o craque português voltou à sua melhor forma, para mostrar que é merecedor de tantos prêmios quanto seu rival, Lionel Messi.

Inter?

A grande rival da Juventus está quatro pontos atrás na tabela de classificação, amargurando a vice-liderança. Graças a atuação de Ronaldo contra o Parma, é a maior liderança desde o início do campeonato.

Mas a o time de Milão é mais provável a dar canseira à Ronaldo na briga por mais um título nacional na Europa.

Sarri?

A postura de CR7 ao ser substituído por Sarri no jogo contra o foi muito criticada pela imprensa, mas o treinador soube contornar a situação muito bem - disse à sua estrela que a Juventus estava em dívida com ele por tê-lo feito jogar machucado por tanto tempo.

Com isso, Sarri mostra que sabe muito bem lidar com seu jogador, ele entendeu que há mais vantagens em ceder à Ronaldo do que desvantagens - "Ele às vezes cria um problema, mas resolve outros 100", resumiu.

Agora, o time de Sarri é montado em volta do português, tirando o melhor proveito possível da estrela que ele tem para si.

"Normal, no nosso futebol, significa que a Juventus venceu graças a Ronaldo", resumiu o Corriere dello Sport.

Com a fase mata-mata da Liga dos Campeões chegando, Ronaldo vem mostrando cada vez mais o porquê de ter sido eleito cinco vezes o melhor do mundo.

Ele quer o sexto título, e cabe a Messi, Inter e tantos outros a missão de pará-lo, mas não vai ser fácil.