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O Barcelona entrou na janela de transferências de verão com um plano claro para reforçar sua linha defensiva. Mas o que parecia, no início, uma missão viável se transformou em uma série de tentativas fracassadas e decisões complicadas, depois que o desejo do clube de contratar um novo zagueiro esbarrou nas exigências rigorosas de Hansi Flick e na falta de convicção do treinador em relação a vários nomes sugeridos, além dos obstáculos financeiros e contratuais que impediram a conclusão de mais de uma negociação.

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Embora a direção esportiva tenha analisado uma longa lista de defensores ao longo da primavera e do verão, o Barcelona encerrou a janela de transferências sem atingir seu objetivo principal. Entre a recusa de Flick a algumas opções, a resistência dos clubes em liberar seus jogadores e o orçamento apertado, o clube catalão se viu diante de uma crise defensiva difícil de contornar, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Gvardiol era a opção ideal, e Bastoni não convenceu Flick

A prioridade de Flick era contratar um defensor canhoto capaz de atuar como zagueiro e como lateral-esquerdo, o que levou a direção esportiva a preparar relatórios detalhados sobre vários jogadores cujas características se encaixavam nas exigências do treinador alemão.

O croata Joško Gvardiol, defensor do Manchester City, despontou como a opção mais completa e conquistou Flick por sua qualidade técnica e versatilidade tática. No entanto, as primeiras sondagens revelaram que o jogador não queria deixar Manchester, e ele acabou decidindo renovar seu contrato com o clube inglês até 2031.

Já o italiano Alessandro Bastoni, defensor da Inter de Milão, também estava entre os nomes mais cotados, mas Flick não estava totalmente convencido de seu potencial, sobretudo em relação à velocidade que buscava para a zaga.

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O curioso é que o treinador alemão estava mais impressionado com Gerard Martín, a quem conseguiu converter de lateral em zagueiro, depois de enxergar nele características compatíveis com suas ideias de jogo.

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Christensen ganha confiança, e Araújo fica fora dos planos

Por outro lado, o Barcelona decidiu renovar o contrato de Andreas Christensen, a pedido direto de Flick no fim da temporada passada, apesar do preocupante histórico médico do jogador dinamarquês.

Christensen conta com grande confiança do treinador alemão, que valoriza sua qualidade técnica e sua experiência. Isso levou o clube a aprovar sua permanência, depois que o jogador aceitou reduzir o salário e assinou um novo contrato válido por mais duas temporadas.

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Do outro lado, o futuro de Ronald Araújo seguia em uma direção completamente diferente. O defensor uruguaio foi à Copa do Mundo acreditando que continuaria sua trajetória no Barcelona, depois de superar os problemas psicológicos que o afastaram dos gramados por vários meses.

Mas Flick não lhe deu o espaço esperado na zaga, utilizando-o às vezes como lateral e, em algumas ocasiões, até como atacante. Embora o treinador não tenha lhe dito explicitamente antes do torneio que não contava com ele, os responsáveis pela direção esportiva já esperavam que isso acontecesse.

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De fato, durante a pré-temporada em St. George's Park, em agosto, Flick comunicou a Araújo que ele não teria minutos suficientes, já que Pau Cubarsí, Gerard Martín e Christensen estavam à sua frente na hierarquia da defesa.

Quando recebeu a proposta para se transferir por empréstimo ao Liverpool, o jogador não hesitou em aceitar.

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Uma longa lista de nomes, mas nenhuma contratação concluída

As movimentações do Barcelona não se limitaram a Gvardiol e Bastoni. Durante o verão, o clube foi ligado a vários defensores de destaque, entre eles Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, a quem Flick conhece bem, Ibrahima Konaté, defensor do Liverpool, Marcos Senesi, do Bournemouth, além de Micky van de Ven, defensor do Tottenham.

No entanto, esses nomes não evoluíram para negociações sérias, seja por não estarem no topo das prioridades, como no caso de Schlotterbeck e Van de Ven, seja por suas características não corresponderem ao perfil buscado por Flick, como Konaté e Senesi.

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Marc Guéhi já havia saído dos planos do Barcelona meses antes, e acabou indo parar no Manchester City.

Em julho, o nome de Aymeric Laporte foi oferecido ao clube catalão, coincidindo com o início da Copa do Mundo. Apesar da ótima atuação do defensor espanhol, o Barcelona não quis basear sua decisão em um torneio curto, além das dúvidas sobre a disposição do Athletic Bilbao em liberá-lo, já que ele tem contrato por mais dois anos.

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Em agosto, surgiu o nome de Cristian Romero, defensor do Tottenham, depois de apresentar atuações fortes na Copa do Mundo. Mas o fato de ser destro não se encaixava totalmente no desejo de Flick de contratar um defensor canhoto.

Contratações para o ataque consomem o orçamento, e Nijstad escapa no último momento

Os obstáculos não foram apenas técnicos. As contas financeiras tiveram papel decisivo no fracasso das investidas do Barcelona.

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Depois de gastar grandes quantias para reforçar o elenco com contratações como Gordon, Adeyemi, Bessio e Cancelo, além da surpresa representada pela chegada de Rodri, o orçamento disponível ficou extremamente limitado.

A ideia de contratar um novo atacante também ocupou boa parte da atenção da diretoria. Julián Álvarez era o alvo principal, mas o clube acabou optando pela contratação de Gabriel Jesus.

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Nesse período, Pini Zahavi ofereceu ao Barcelona a contratação de Lukeba, defensor do Leipzig, de 23 anos, mas a negociação não chegou a ser concretizada.

Em junho, o clube também havia estudado a possibilidade de contratar Jorge Salinas, jogador de 19 anos do Racing Santander, a partir de uma oferta de Jorge Mendes. O Barcelona estava disposto a pagar entre 5 e 6 milhões de euros, mas o Racing insistiu em incluir uma cláusula que elevaria o valor do jogador para 16 milhões de euros em caso de acesso da equipe à primeira divisão. A condição não foi aceita pelo clube catalão, que considerava o jogador um projeto promissor, mas ainda em formação.

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Com a saída iminente de Álvaro Cortés, o Barcelona voltou a buscar um defensor jovem no fim de agosto e estudou a contratação do holandês Ruud Nijstad, do Twente, de 18 anos, que vinha recebendo avaliações positivas havia meses.

Apesar do interesse do jogador no projeto, as exigências financeiras do clube holandês eram altas, e o negócio desmoronou no último dia da janela de transferências.

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Koundé vira a solução alternativa, e a crise na defesa continua

Com o fracasso de todas as tentativas, o Barcelona se viu obrigado a reorganizar suas peças defensivas em vez de contratar um novo jogador.

Diante da dificuldade de chegar a um acordo com um defensor que atendesse às exigências de Flick, o clube passou a apostar em Eric García como opção preferencial para a lateral direita, no lugar de Jules Koundé.

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Em contrapartida, ficou acertado que o defensor francês seria utilizado entre as opções disponíveis para a zaga, com a possibilidade de ser aproveitado também como volante.

No entanto, essa solução ainda não se traduziu em muitos minutos de Koundé no meio-campo. Assim, o reforço da zaga segue como uma das principais pendências que o Barcelona não conseguiu resolver, depois que os cálculos da diretoria esbarraram na visão técnica de Flick e a lista de estrelas cotadas se transformou, uma a uma, em contratações perdidas.