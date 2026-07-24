Florian Plettenberg, jornalista da Sky Sports, revelou novos detalhes sobre o contrato de Crycensio Summerville. Onde se pensava que ele iria ganhar dezasseis milhões por ano, esse valor afinal é ainda mais alto.

Summerville concluiu na quarta-feira a sua transferência do West Ham United para o Al-Hilal. O avançado da seleção neerlandesa chega por setenta milhões de euros.

No Al-Hilal, o internacional com cinco jogos vai ganhar nada menos do que dezassete milhões de euros líquidos. Assinou contrato por quatro anos, o que equivale, portanto, a 68 milhões de euros líquidos.

O Al-Hilal acabou por vencer a disputa por Summerville diante da AS Roma. O clube italiano também tinha um acordo com o West Ham United e tentou convencê-lo a ir jogar por menos dinheiro na capital italiana.

A Roma argumentou que ele poderia disputar a Liga dos Campeões em Roma e que Donyell Malen, colega na seleção neerlandesa, então seria seu companheiro de equipa, mas isso não foi suficiente.