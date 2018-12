O valor de Mohamed Salah: quanto ganha e qual o patrimônio do egípcio

Sensação do Liverpool foi uma verdadeira 'pechincha', veja sua comparação com o resto da elite europeia

Não há palavras para descrever a ascensão de Mohamed Salah rumo à elite do futebol europeu. Tido como 'refugo' do Chelsea e contratado por 35 milhões de libras (cerca de R$173 milhões) junto à Roma, o egípcio mostrou a todos que duvidaram – e ao mundo – um aproveitamento impressionante em Anfield.

Salah já superou Fernando Torres e Luis Suarez em gols, tendo sua melhor temporada em frente à meta no ano de estreia no Liverpool, com direito a recorde: foram 32 gols marcados na última Premier League, a melhor marca de um jogador de um jogador em uma única campanha.

O egípcio sempre foi um homem de natureza humilde – cresceu em um pequeno vilarejo em Nagrig, no Egito – e é um herói tanto em seu clube quanto internacionalmente, conseguindo classificar sua seleção para a Copa do Mundo após quase três décadas, graças a um gol no último minuto contra o Congo. Seu valor monetário é anos luz de distância de seus colegas europeus – embora isso seja inevitavelmente mudado em breve.

O jogador de apenas 25 anos de idade teve seu reconhecimento ao receber os prêmios de Melhor Jogador do Ano, eleito pelos jogadores e pela imprensa, nesta semana. “Ele amadureceu e ganhou confiança”, disse Klopp aos repórteres. “Agora ele cresceu, e nós temos sorte de tê-lo na equipe. Não é nada que eu expliquei a ele. Todo atacante não começa como um jogador de 18 anos como goleiro, ele tem que fazer suas próprias experiências, e é isso que Mo Salah fez em sua jornada, levando a responsabilidade de um país inteiro do Egito.”

Então, como ficam os ganhos de Salah quando se compara aos dos grandes jogadores europeus?

QUAL O SALÁRIO DE SALAH?



(Foto: Getty Images)

Ao ser contratado pelo Liverpool, Salah assinou uma proposta de 90 mil libras por semana em Anfield (cerca de R$447 mil por semana) – um valor baixo comparado ao acordo de 350 mil libras por semana (cerca de R$1,74 milhões por semana) de Alexis Sanchez em Old Trafford.

Um ano depois, no entanto, os Reds trataram de ter certeza que sua estrela egípcia não seria cobiçado por outras equipes e renovou com o jogador até 2023, em um contrato que, segundo a imprensa inglesa, dobrou seus vencimentos para a casa das 200 mil libras semanais (R$ 955 mil, em valores atualizados). O novo vínculo também não prevê uma multa rescisória, mais uma garantia para o clube inglês.

Salah está, de longe, oferecendo o melhor custo-benefício à sua equipe, com seus 32 gols marcados na Premier League 2017/18.

QUAIS OS PATROCÍNIOS DE SALAH?



(Foto: Getty Images)

O jogador tem várias ofertas de patrocinadores pessoais com grandes marcas, incluindo a Vodafone, por direitos de imagem, Falken Tires e Uber.

QUE TRABALHO VOLUNTÁRIO FAZ SALAH?

Salah é conhecido por retribuir a várias comunidades no Egito, especialmente sua cidade natal, Nagrig. O atacante está totalmente comprometido em retribuir a seu povo fora de campo, fazendo esforços para construir um hospital e uma escola. “Salah é uma pessoa refinada, que apesar de sua popularidade, nunca esqueceu de sua cidade”, disse o administrador de sua fundação, Shatiyah, ao SunSport .

“Ele forneceu muitas formas de assistência, a primeira delas foi uma série de pontos de venda de alimentos sob a administração do município, bem como a primeira unidade de ambulância da cidade. O estabelecimento de caridade serve para um maior número de famílias, ele gasta entre 2 mil e 3,5 mil libras mensais (cerca de 10 mil reais).”

QUE CARROS POSSUI SALAH?



(Foto: Laurence Griffiths) Ao contrário da maioria dos jogadores de elite, a vida de luxo e os carros não interessam a Salah, que prefere priorizar sua alimentação e sua dieta. "A nutrição é muito importante, faz parte do jogo", disse o egípcio à CNN .

QUAL O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE SALAH?

Estima-se que o atacante do Liverpool tenha um patrimônio líquido de cerca de 1,6 milhão de libras (R$ 7,95 milhões aproximadamente), algo não tão colossal se comparado a Lionel Messi (200 milhões de libras, aprox. R$994 milhões), Zlatan Ibrahimovic (110 milhões de libras, aprox. R$546 milhões), Wayne Rooney (100 milhões de libras, aprox. R$498 milhões) e Neymar (pouco menos de 100 milhões de libras).

Salah chamou a atenção do público no mundo do futebol quando surgiu no Basel, na Suíça, ajudando o time a terminar em segundo lugar na liga nacional. De lá, ele passou um período apagado no Chelsea. Não recebeu oportunidades pelo então técnico José Mourinho, e foi prontamente enviado para Fiorentina e, depois, Roma.

Foi na Roma onde ele realmente começou a mostrar as faíscas do jogador que está agora no Liverpool. Mas mesmo a sua melhor temporada no clube italiano está longe de sua atual marca de 44 gols pelos Reds.

Um personagem humilde tanto dentro quanto fora do campo, é essa natureza modesta e descomplicada de Salah que o torna um jogador ainda mais agradável de assistir e torcer.