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O Bayern de Munique enfrenta o Lille, um dos principais clubes da França, pela Champions League na noite de quarta-feira, mas Michael Olise está fora por causa de uma lesão no pé. Ainda assim, o astro é assunto antes da partida na Decathlon Arena.

O presidente do Lille, Olivier Letang, revelou à Eurosport que gostaria de ter contratado Olise antes de sua transferência do Crystal Palace para o Bayern, no verão europeu de 2024.

"Acompanho sua evolução desde os tempos de Reading", revelou. "Eu o adorava e ainda adoro." Olise passou pelas categorias de base de clubes de ponta como Arsenal, Chelsea e Manchester City antes de se transferir para o Reading, em 2017. Lá, o atacante chegou ao elenco profissional no início de 2020 e despontou pouco depois. "Recebi uma indicação, foi assim que o descobri", explicou Letang, que passou a acompanhar de perto a trajetória de Olise.

No verão europeu de 2021, ele se transferiu para o Crystal Palace por 9,3 milhões de euros e ganhou destaque na Premier League. Quando o Bayern de Munique passou a trabalhar concretamente por sua contratação, em 2024, e pagou a multa rescisória de 53 milhões de euros, já era tarde demais para Letang e o Lille: "60 milhões de euros não são uma opção para o Lille. Os valores de transferência de um jogador da Premier League são quase impossíveis de bancar para um clube francês. E o patamar salarial é completamente diferente daquele a que estamos acostumados."

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Assim, o clube encerrou as tentativas de contratar Olise: "O valor da transferência estava fora de cogitação. Caso contrário, eu o teria contratado imediatamente." Para efeito de comparação, Jonathan David é a contratação mais cara do atual terceiro colocado da Ligue 1: custou 27 milhões de euros em 2020.

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Para o Bayern de Munique, por sua vez, o valor pago por Olise se mostrou um dinheiro bem investido. O atacante teve impacto imediato em Munique e se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Hoje, aos 24 anos, também é titular da seleção francesa e ficou entre os dez primeiros na votação da Bola de Ouro há poucas semanas.

Getty Images

Até quando vai o contrato de Michael Olise com o Bayern de Munique?

O contrato de Olise com o maior campeão da Bundesliga vai até 2029. O Bayern gostaria de renová-lo. Até agora, porém, o ponta, que estaria na mira do Real Madrid, não dá pistas sobre seus planos para o médio e o longo prazo.

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Por causa de uma contusão no metatarso sofrida na noite de sexta-feira, no empate por 1 a 1 com o Colônia , Olise desfalcará o Bayern na noite de quarta-feira. Ainda não se sabe se ele poderá voltar a jogar no fim de semana, pela liga, contra o Hamburgo.

Sua ausência é mais um problema para o técnico Vincent Kompany. O Bayern terá de enfrentar o Lille sem vários jogadores de destaque. O ataque, em especial, sofre com as ausências de longa duração de Ismael Saibari e Harry Kane.

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Olise soma 12 gols e sete assistências em 16 jogos oficiais nesta temporada. "Michael vai voltar em algum momento. Espero que não tenhamos de esperar muito", disse Kompany na entrevista coletiva de terça-feira.

O Bayern ocupa atualmente a 14ª posição na tabela da Champions League e precisa urgentemente dos três pontos para manter boas chances de avançar diretamente ao mata-mata. O adversário Lille ainda não venceu e é o penúltimo colocado, com um ponto em quatro jogos.