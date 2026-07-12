O Valencia manifesta interesse na Holanda por um goleiro (22) com um valor de transferência de vários milhões

Kayne van Oevelen pode sonhar com uma transferência para a LaLiga. Segundo o jornal De Telegraaf, que traz a notícia com base em fontes espanholas, o Valencia entrou em contato com o FC Volendam para contratar o goleiro de 22 anos.
No entanto, o Volendam não pretende deixar Van Oevelen sair por uma ninharia. De acordo com as fontes mencionadas, o clube quer receber cerca de dois a três milhões de euros por Van Oevelen.
Esse alto valor pedido também é o motivo pelo qual o FC Twente, outro clube interessado, parece ter desistido da disputa por Van Oevelen. O time de Enschede está, também de olho no futuro, em busca de um concorrente para Lars Unnerstall (35).
É possível que o Valencia esteja disposto a colocar uma quantia de milhões na mesa. Isso significaria que Van Oevelen ficaria em segundo lugar na lista das transferências mais caras de saída da história do Volendam.
O primeiro lugar nessa lista é ocupado atualmente por Micky van de Ven, que rendeu ao Volendam um total de 8,5 milhões de euros com sua transferência para o VfL Wolfsburg. O segundo lugar atual ainda pertence a Robert Molenaar, que em 1997 foi para o Leeds United por 1,4 milhão de euros.
Van Oevelen, que ainda tem contrato com o Volendam até meados de 2028, disputou até agora 64 partidas oficiais pelo clube da Holanda do Norte. Nelas, ele não sofreu gols em 13 ocasiões. Na última temporada, ele foi rebaixado com o Volendam para a Keuken Kampioen Divisie.
O Valencia, seis vezes campeão espanhol, terminou a última temporada da LaLiga na nona colocação. Atualmente, Stole Dimitrievski, de 32 anos, é o goleiro titular do clube.