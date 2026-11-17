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O Manchester United está prestes a perder um de seus talentos mais promissores das categorias de base após JJ Gabriel confirmar sua saída de Old Trafford nas redes sociais. O jovem de 16 anos deve se juntar ao Real Madrid na janela de transferências de janeiro, depois que os dois gigantes europeus chegaram a um acordo no início deste mês.

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Promessa se despede de Old Trafford

As categorias de base do Manchester United sofreram uma perda significativa: Gabriel, destaque de 16 anos, anunciou oficialmente sua saída do clube. O jovem usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem emocionada com os torcedores do United, encerrando uma ligação de seis anos com o Manchester United.

A decisão de Gabriel vem após meses de especulação sobre seu futuro, desde que ele pediu para deixar o clube da Premier League, em setembro. O jovem não treina com o clube desde então, sinalizando claramente sua intenção de buscar um novo desafio em outro lugar da Europa. Ele anunciou oficialmente a saída após intensas negociações entre as partes envolvidas.

Gabriel escreveu no Instagram: “Querido Manchester United, cheguei em 2020 como um menino de 10 anos cheio de sonhos. Aqui cresci como jogador e como pessoa. Desde marcar um gol em Old Trafford até receber o Prêmio Jimmy Murphy, vocês me proporcionaram momentos que sempre vou guardar com carinho. A cada treinador, a cada integrante da equipe, aos meus companheiros e a todos que me apoiaram, obrigado por acreditarem em mim e me ajudarem a crescer. Ao começar meu próximo capítulo, o Manchester United sempre fará parte da minha história. Obrigado por tudo. JJ.”

Real Madrid vence disputa por Gabriel

O anúncio confirma a inevitável ida ao Santiago Bernabéu. O Real Madrid chegou a um acordo para contratar o atacante no início deste mês. Embora Gabriel continue tecnicamente inscrito nas categorias de base do United até o fim da temporada atual, o gigante espanhol age rapidamente para integrá-lo à sua estrutura e pretende concluir a transferência em janeiro.

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A transferência é possível graças a uma regra específica da Fifa sobre a contratação de jovens jogadores. Clubes europeus podem firmar contratos profissionais com jovens que tenham passaporte europeu, requisito que Gabriel cumpre por meio dos pais. Essa brecha permitiu ao Real Madrid garantir a contratação de uma das maiores promessas da Inglaterra antes de outros grandes interessados do continente.

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A saída encerra a rápida ascensão do jogador de 16 anos, muito bem avaliado pela comissão técnica em Carrington. Embora nunca tenha disputado uma partida oficial pelo time principal, ele teve uma experiência no futebol profissional ao participar de um amistoso de pré-temporada contra o Milan no início deste ano.

Apesar dessa participação, as pessoas próximas ao jogador consideraram que seu desenvolvimento seria mais bem atendido em outro lugar, o que levou ao pedido para cancelar sua inscrição há dois meses. Os representantes do adolescente pressionaram para que ele se tornasse um jogador livre imediatamente assim que ficou claro que queria sair, segundo a Sky Sports.

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Caminho até o time principal

Getty Images

Um fator importante na decisão de Gabriel de escolher o atual campeão europeu foi a perspectiva de chegar ao futebol profissional. Segundo relatos, o jogador e seus representantes acreditam que o Real Madrid oferece um caminho mais definido e claro até o time principal do que a situação atual em Old Trafford. Essa confiança no projeto do clube madrilenho foi determinante para a transferência, com o adolescente ansioso para seguir os passos de outros jovens talentos que conseguiram espaço no elenco no Bernabéu.

O Manchester United agora terá de planejar o futuro sem um dos jogadores de suas categorias de base mais premiados dos últimos anos. Perder um vencedor do Prêmio Jimmy Murphy, distinção já recebida por nomes como Ryan Giggs e Marcus Rashford, é um golpe duro para os departamentos de recrutamento e de categorias de base do Manchester United.