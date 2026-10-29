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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, admitiu que o Bournemouth era o adversário que mais queria evitar no sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Apesar disso, o espanhol terá um reencontro emocionante com seu ex-clube depois que o Liverpool superou o Chelsea em um duelo tenso pela quarta fase.

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Um reencontro agridoce para Iraola

Após levar o Liverpool a uma vitória suada sobre o Chelsea em Anfield, Iraola descobriu que seu próximo obstáculo no caminho para Wembley seria justamente o time que deixou para assumir o comando do clube de Merseyside: o Bournemouth. O sorteio das quartas de final preparou um retorno emocionante às suas raízes, embora fosse um confronto que ele esperava evitar tão cedo em sua passagem pelo Liverpool.

Iraola conduziu sua equipe por uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego contra o Chelsea de Xabi Alonso, mas a notícia do sorteio seguinte logo esfriou as comemorações após a partida. "Sinceramente, eu estava conversando antes do sorteio e disse que o único time que não queria era o Bournemouth", afirmou Iraola. "Para mim, é especial, mas eles me conhecem muito bem. Estão jogando muito bem ultimamente, vivem um bom momento, mas é o que é."

Um caminho difícil na copa

O caminho do Liverpool na Copa da Liga Inglesa nesta temporada está longe de ser simples: a sequência de confrontos colocou a equipe diante de vários rivais da elite da Premier League. Depois de eliminar Tottenham Hotspur e Chelsea em rodadas consecutivas, o Liverpool terá pela frente um Bournemouth em boa fase, o que acrescenta mais uma dificuldade à sua campanha. Iraola sabe bem da ameaça representada pelo Bournemouth, que continuou a impressionar nas últimas semanas com seu estilo de alta intensidade e sua disciplina tática.

"Não tivemos muita sorte no sorteio. Já enfrentamos Tottenham e Chelsea, agora vem o Bournemouth, e isso obviamente será especial para mim. Mas precisamos merecer a vaga nas semifinais, e espero que possamos conseguir isso novamente aqui em casa", observou Iraola.

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Iraola cobra mais após classificação sofrida na copa

Ciente de que, em competições eliminatórias, o importante é avançar, e não receber elogios pelo estilo de jogo, Iraola exaltou o enorme esforço de seu elenco em campo para manter vivo o sonho de conquistar um título. Com a vaga entre os oito melhores garantida, ele fez questão de pedir que os jogadores mantivessem a intensidade em vez de se acomodarem.

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"No fim das contas, em competições de copa, o que importa é estar na próxima fase e no sorteio. Felizmente, levamos a melhor na disputa de pênaltis. Estamos satisfeitos porque os jogadores fizeram um esforço enorme hoje e, pelo menos, fomos recompensados com a vaga nas quartas de final", declarou.

A força da atmosfera de Anfield

O apoio da torcida em casa foi fundamental para a classificação do Liverpool, e Iraola fez questão de elogiá-lo após a vitória dramática sobre o Chelsea. O treinador destacou que os torcedores continuaram ao lado da equipe mesmo quando ela esteve atrás no placar, criando um ambiente intimidador que acabou desgastando o adversário. Ele acredita que essa ligação entre o campo e as arquibancadas é essencial para que o clube continue tendo sucesso em todas as competições nesta temporada.

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"Acho que eles sentem o apoio de quem está nas arquibancadas e que, quando estamos todos juntos, criamos uma atmosfera melhor", disse o técnico do Liverpool. "Mesmo começando atrás no placar, acho que havia um 'Vamos lá, vamos!'. Muitos jogadores nos deram uma ajuda muito boa. Acho que este é o terceiro jogo em casa que terminamos com boas sensações, e temos outro grande jogo no domingo. Vamos tentar encerrar da melhor maneira essa sequência de quatro jogos em casa."