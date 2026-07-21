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"O único clube dos meus sonhos"... Estrela africana responde ao contacto do Manchester United com uma surpresa

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Vai juntar-se a eles?

O senegalês Ismaïla Sarr, estrela do Crystal Palace, escancarou a porta para uma possível transferência ao Manchester United neste verão, depois de admitir publicamente que os red devils são o seu único "clube dos sonhos", em resposta às notícias que revelaram o contacto do clube inglês com o jogador.

O site britânico especializado "Team Talk" havia revelado, no dia 2 de julho, que o Manchester United manteve conversas com o agente de Sarr sobre uma possível transferência para Old Trafford, depois de o clube ter demonstrado grande admiração pelo desempenho do avançado de 28 anos com a seleção do Senegal na fase final do Mundial de 2026, na qual marcou quatro golos e deu uma assistência decisiva.

Em declarações reproduzidas por meios de comunicação senegaleses, Sarr afirmou com toda a clareza: "O meu clube dos sonhos? Sinceramente, só existe um. Adoro o Manchester United de todo o coração, e sou um dos seus maiores adeptos", numa referência evidente ao seu forte desejo de se transferir.

Apesar do seu entusiasmo evidente, Sarr sublinhou, em declarações à agência de notícias senegalesa, que a decisão final está nas mãos do seu clube atual, dizendo: "Tenho um contrato de 3 anos com o Crystal Palace; cabe a eles decidir. O futebol é a minha profissão, e eu gosto de praticá-lo".

O Manchester United procura reforçar os seus setores após ter concretizado as contratações de Youri Tielemans e André Santos por 85 milhões de libras esterlinas, e negoceia ainda a contratação da estrela da Roma, Manu Koné, por 51 milhões de libras.

Sarr, que conduziu o Crystal Palace à histórica conquista do título da Liga Conferência Europa com 9 golos e foi eleito o melhor jogador, além de ter marcado 20 golos em todas as competições na temporada passada, é considerado uma opção ideal como avançado alternativo a Benjamin Sesko.

As fontes indicam que o Crystal Palace avalia o jogador em cerca de 50 milhões de libras esterlinas, mas o United precisará primeiro de se desfazer de Joshua Zirkzee para financiar o negócio.

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