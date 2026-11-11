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O que fez o treinador inglês?

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Os detentores de poder no Manchester United se reúnem nesta quarta-feira em uma cúpula em Mônaco, enquanto o técnico Michael Carrick continua comparecendo ao trabalho em meio a um futuro que parece sombrio.

Espera-se que o Manchester United anuncie a demissão de Carrick ainda hoje, em razão da queda nos resultados, e a contratação do argentino Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, em seu lugar.

O jornal inglês "Daily Mail" noticiou que Carrick, o técnico do Manchester United de 45 anos, apareceu levantando o polegar para os fotógrafos ao chegar ao centro de treinamento de Carrington, pertencente ao clube, na manhã desta quarta-feira.

Enquanto isso, está previsto que o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox se reúnam com Sir Jim Ratcliffe em Mônaco para definir o destino de Carrick.

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Se o Manchester United decidir demitir Carrick, o total de indenizações pagas às comissões técnica e administrativa ao longo dos últimos três anos, sob a propriedade de Ratcliffe e da Ineos, subirá para cerca de 30 milhões de libras esterlinas. Além disso, a compra do contrato de Pochettino com a seleção dos Estados Unidos custará mais 7 milhões de libras esterlinas aos cofres do clube.

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Berrada e Wilcox viajaram ontem ao sul da França para participar de uma cúpula marcada para dirigentes da empresa Ineos. Berrada e Wilcox apresentarão sua recomendação a Ratcliffe hoje, e todos os indícios apontam que Carrick pagará o preço pela preocupante queda de sua equipe à zona de rebaixamento da Premier League.

Quanto a Carrick, ele vive um clima de incerteza em Manchester. Foi visto deixando o centro de treinamento do United ontem, terça-feira, acompanhado de seu filho Jacey, de 16 anos, jovem jogador do clube, depois de ter comandado um grupo reduzido de jogadores no treino durante o período de data Fifa.

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Fontes do clube confirmam ao jornal inglês que ainda não se chegou a uma decisão final, e os copresidentes Joel e Avram Glazer ainda precisam aprovar a demissão.

Entende-se que a diretoria de Old Trafford deseja comunicar sua decisão a Carrick cara a cara, por isso pode não haver nenhuma confirmação oficial do clube antes de quinta-feira.