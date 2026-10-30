Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

O trono das vitórias parisienses: Enrique supera Blanc e Fernández no topo

Le Havre x PSG
Le Havre
PSG
Campeonato Francês
Luis Enrique
França
Espanha

Enrique continua a escrever história em Paris

O espanhol Luis Enrique seguiu escrevendo a história ao lado do Paris Saint-Germain, reforçando o seu lugar na história do clube da capital, após a ampla vitória conquistada pela equipe por 5 a 1 sobre o Le Havre no Campeonato Francês, na sexta-feira.

Enrique, que conduziu o Paris Saint-Germain à conquista dos seus dois primeiros títulos da Liga dos Campeões da Europa, conseguiu chegar à sua vitória de número 127 em 188 jogos nos quais comandou a equipe, assumindo a liderança da lista histórica como o treinador com mais vitórias na história do clube parisiense. Com isso, Enrique supera o recorde anterior registrado em nome de Laurent Blanc (126 vitórias em 173 jogos) e Luis Fernández (125 vitórias em 244 jogos).

Ao fim da partida, o treinador espanhol manifestou o seu enorme orgulho por estar à frente do comando técnico do Paris Saint-Germain, afirmando em declarações divulgadas pelo site "Foot Mercato": "Este número mostra a sorte que tenho de contar com este tipo de jogadores e de estar em um clube do tamanho do Paris Saint-Germain, com uma direção esportiva com a qual todos trabalhamos em total harmonia. Estou muito feliz por estar aqui".

E Enrique acrescentou, no seu estilo habitual que mescla seriedade e brincadeira: "Quanto à sorte dos jogadores de me terem ao lado deles? Não sei se eles pensam assim (rindo), porque sou um treinador extremamente exigente e continuo pressionando-os constantemente, pois este é o estilo que o clube merece e que esta torcida merece".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google