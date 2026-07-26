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"O treinador vai gostar dele": Rashford é candidato a um passo surpreendente para o seu futuro

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A incerteza rodeia o futuro do jogador da Inglaterra

A lenda do Manchester United Wes Brown previu o futuro de Marcus Rashford, face às notícias de uma iminente saída do Manchester United.

Rashford, de 28 anos, perdeu o seu lugar no Manchester United em 2025, quando foi excluído das convocatórias da equipa nos dias de jogo, antes de cumprir duas passagens de empréstimo bem-sucedidas no Aston Villa e no Barcelona.

O versátil avançado e o Barcelona pretendiam concretizar uma transferência definitiva neste verão, mas o campeão de Espanha não pagou o valor da cláusula de compra. Assim, o internacional inglês permanece nos quadros do Manchester United, mas o seu futuro continua por definir.

Ainda assim, Brown, de 46 anos, insiste que Rashford seria um reforço excelente, depois do seu período de grande brilhantismo com o Barcelona na época passada e das suas exibições no Campeonato do Mundo com a seleção de Inglaterra neste verão.

O antigo defesa prevê que o treinador do Manchester United Michael Carrick o receba de braços abertos.

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A lenda do Manchester United está também convicta de que o clube e Rashford conseguem resolver as coisas, após o desentendimento ocorrido durante o mandato do anterior treinador Ruben Amorim.

Brown disse ao jornal "The Sun": "Tenho a certeza de que Michael Carrick daria as boas-vindas ao seu regresso, porque lhe dá outra opção. E se ele conseguir jogar esta época, isso será extremamente útil."

E prosseguiu: "Ainda não tenho a certeza do que vai acontecer, mas acho que, se dependesse apenas do Michael, o jogador regressaria certamente. É evidente que o Marcus teria gostado de ficar no Barcelona."

Acrescentou: "Eles seguiram outro caminho, por isso não tenho a certeza de quais são realmente as outras opções disponíveis. Para mim, o momento sempre foi o adequado."

A lenda do United continuou: "Há sempre desentendimentos entre as pessoas, mas no futebol as relações podem sempre ser recuperadas. É a natureza das coisas. Acho que a presença do Michael aqui na próxima época seria um estímulo para ele."

E disse: "Ele recebe uma quantia elevada de dinheiro, por isso acho que esse é o único ponto que poderia tornar a transferência mais difícil."

E prosseguiu: "É um grande jogador. E as suas participações no Campeonato do Mundo também o demonstraram. É uma decisão que todos terão de tomar muito em breve."

Refira-se que a imprensa italiana noticiou que o nome de Marcus Rashford foi colocado em cima da mesa durante as negociações em curso entre a Roma e o Manchester United sobre a transferência do médio francês Manu Koné para o clube inglês.

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