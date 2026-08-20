"Só Lionel Messi já marcou mais gols em uma temporada do que Harry Kane. Você ganhou a Chuteira de Ouro, foi o artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo. Quem mais deveria ganhar a Bola de Ouro? Quem mais além de Harry?", disse Ferdinand em um vídeo em homenagem ao astro do Bayern na premiação de melhor artilheiro da Europa, na noite de quarta-feira.

O prestigioso prêmio será entregue em 26 de outubro, em Londres. Kane é atualmente apontado como favorito, mas voltou a adotar um tom comedido após a homenagem. "Claro que seria fantástico se desse certo. Mas isso não está em meu poder. Ainda haverá muita discussão. Mas, no fim, fiz tudo o que podia na última temporada - de longe, foi a minha melhor temporada", disse o jogador-modelo de 33 anos do Bayern de Munique.

Por isso, também não há divergência de opinião para o chefe do Bayern, Jan-Christian Dreesen: "Ele é um jogador perfeito. Fez uma temporada extraordinária, brilhou em todos os palcos deste mundo." O atacante marcou 61 gols em 51 jogos oficiais pelo Bayern; incluindo a seleção nacional, foram até 73 gols.

Harry Kane evita comparações com Messi e Ronaldo

Para Kane, isso também serve de motivação para os próximos meses. "Tomara que no próximo ano sejam ainda mais. Enquanto você não ficar mais lento e não mostrar sinais disso, basta continuar se exigindo - e tudo é possível. Sempre há algo a melhorar", afirmou, antes de acrescentar com um sorriso: "O treinador também vai deixar isso claro para mim amanhã no campo de treino. Porque, na visão dele, estou sendo elogiado demais aqui."

Kane, no entanto, não quis fazer uma comparação com as lendas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: "Isso não é algo que eu deva julgar, outros é que precisam julgar isso. Ronaldo e Messi são, para mim, dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Eles elevaram o nível ano após ano."