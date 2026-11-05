O Barcelona se prepara para reforçar sua nova sina na capital Madri, quando visitar o Atlético de Madrid como adversário de peso em um confronto decisivo pela liderança do Campeonato Espanhol, em um estádio que um dia já foi um pesadelo para os blaugranas e que hoje se transformou em palco de suas alegrias.

Desde a mudança do Atlético para seu novo estádio, o Wanda Metropolitano, na temporada 2017-2018, o equilíbrio do confronto mudou radicalmente, segundo estatísticas do jornal espanhol "Sport".

A história começou com dois empates consecutivos por 1 a 1 nas duas primeiras temporadas, antes de Lionel Messi quebrar o jejum em dezembro de 2019 com um gol decisivo que deu ao Barcelona sua primeira vitória no novo reduto. E, embora o Atlético tenha respondido com vitórias nas duas temporadas seguintes, o que aconteceu depois foi uma reviravolta histórica completa.

Quatro visitas, quatro vitórias consecutivas

O Barcelona virou o jogo por completo desde janeiro de 2023. Sob o comando de Xavi Hernández, a equipe voltou com uma vitória difícil, com gol de Ousmane Dembélé, e, em seguida, em março de 2024, aplicou um sonoro 3 a 0 com gols de João Félix, Robert Lewandowski e Fermín López.

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Mas a noite que ninguém esquecerá foi em março de 2025, sob o comando de Hansi Flick. Depois de estar perdendo por 2 a 0 a 20 minutos do fim, a equipe explodiu em uma remontada alucinante que virou o placar para 4 a 2, com gols de Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal e Raphinha, em um dos jogos mais emocionantes da temporada.

E a sina continuou em abril passado, quando Giuliano Simeone abriu o placar para o Atlético, mas Marcus Rashford respondeu apenas 3 minutos depois, antes de Lewandowski aparecer aos 87 minutos para marcar o gol da vitória decisiva por 2 a 1.

Copa e Champions: outra faceta da rivalidade

Apesar da hegemonia do Barcelona na liga dentro do Metropolitano, os confrontos de mata-mata trouxeram cenários diferentes.

Na semifinal da Copa do Rei de 2025, as equipes empataram em 4 a 4 em um jogo de ida alucinante no estádio de Montjuïc, antes de Ferran Torres decidir a volta por 1 a 0 para o Barcelona em Madri.

E, na temporada passada, o Atlético se vingou na mesma competição, quando abriu 4 a 0 no jogo de ida, e o Barcelona quase voltou com uma goleada de 3 a 0 na volta, mas a classificação ficou com os rojiblancos pelo placar agregado de 4 a 3.

Já na Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, o Atlético venceu por 2 a 0 no Camp Nou, antes de o Barcelona vencer por 2 a 1 em Madri com gols de Yamal e Torres, mas o gol de Ademola Lookman impediu que a reviravolta se completasse.

Agora, o Barcelona retorna ao Metropolitano carregando as lembranças de 4 vitórias consecutivas na liga, mas sabe que a liderança está em jogo e que cada novo capítulo dessa rivalidade é escrito com enorme tensão.